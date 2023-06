Unwetter nehmen Kurs auf München – wann es diese Woche krachen soll

Von: Carina Blumenroth

Sommer, Sonne, Gewitter: Über 30 Grad sind diese Woche in München drin, allerdings schwingt das Wetter um. In der zweiten Wochenhälfte könnte es krachen.

München – Entspannt am See liegen, sich bräunen und das Leben genießen: Die Temperaturen in den letzten Tagen ließen das auf jeden Fall zu. Auch am Dienstag, 20. Juni, und am Mittwoch, 21. Juni, wird es noch einmal heiß im Freistaat, in München sind bis zu 31 Grad möglich. Donnerstag, 22. Juni, sind 32 Grad angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht aktuell von einer „starken Wärmebelastung“, die erwartet wird. Nachts wird es sich wenig abkühlen – davon ist besonders das dicht bebaute Stadtgebiet betroffen. Ein Wetterumschwung ist möglich, wann es diese Woche gewittern könnte.

Wetter in München: Donnerstag könnte es krachen

Mittwoch, 21. Juni, könnte es in der Südhälfte vereinzelt schwere Gewitter mit heftigem Starkregen mit rund 30 Liter pro Quadratmeter geben, teilt der DWD auf seiner Homepage mit. Krachen könnte es da nachts auch schon in München, wie der DWD gegenüber IPPEN.MEDIA berichtet, konkret vorhersagen ließe sich das aber nicht, da sich das Wetter schnell ändern könne.

Ab Donnerstag spätem Nachmittag könnte eine Gewitterfront über von West nach Ost über München ziehen. © Chromorange/Imago

Für Donnerstag, 22. Juni, gibt es derzeit eine unsichere Entwicklung. Der DWD rechnet in der Südhälfte mit „lokal schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und Sturm- bis Orkanböen(...)“

Auch München wird von der Gewitterfront betroffen sein, ab dem späten Donnerstagnachmittag bestehe voraussichtlich die Möglichkeit für schwere Gewitter, wie der DWD auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mitteilt. Das Gewitter wird vermutlich von West nach Ost über München ziehen. Mit der Gewitterfront geht ein Temperaturfall einher, Donnerstag sind noch bis zu 32 Grad in München möglich, Freitag hingegen nur noch 17 bis 21 Grad.

