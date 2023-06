Superbloom, Tollwood und mehr: Die Festivals in München 2023 – alle Termine und Infos

Von: Adriano D'Adamo

Von Weltstars bis hin zu kleinen Bands geben sich diesen Festival-Sommer viele Musiker die Ehre und treten in München auf. Alle Informationen zu den Festivals in München finden Sie hier.

München – Der Festival-Sommer steht vor der Tür und München hat für Fans viel zu bieten in den kommenden Monaten. Vom Schloss Kaltenberg bis zum Olympiapark, in München wird getanzt, performt und gefeiert. Eine gute Nachricht für Festivalgänger: der Eintritt für viele Münchner Festivals ist kostenlos. Alle wichtigen Daten und Programme zu den Festivals, wie dem Superbloom- oder dem Tollwood-Festival, finden Sie hier. Als Nächstes eine kurze Listenübersicht mit allen Festivals nach Datum geordnet, darauffolgend beschreiben wir jedes einzelne Festival ausführlich.

Auf dem Programmplan des Münchner Festival-Sommers stehen unter anderem das Superbloom- und Tollwood-Festival (Symbolbild). © IMAGO/Stefan M. Prager

Übersicht: Alle Festivals 2023 in München

Puls Open Air: Zwischen Musik, Yoga und Podcasts (8. bis 10. Juni 2023)

Yoga, Podcasts und Musik. Das Puls Open Air bietet ein volles Rahmenprogramm vom 8. bis 10. Juni. Yoga, Podcasts und Musik finden auf dem Festival auf Schloss Kaltenberg statt. Letztes Jahr musste es wegen Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Der Grund war, dass zu wenig geplante Sicherheitskräfte vor Ort zur Verfügung standen. Das diesjährige Puls Open Air ist eine neue Veranstaltung, also gelten die Karten aus dem letzten Jahr nicht für dieses Event.

Auf den Bühnen werden unter anderem Musiker wie Antje Schomaker, OK Kid und Nina Chuba performen. Die Preise für ein Tagesticket liegen je nach ausgewählten Tag zwischen 49 und 69 Euro. Die Camping-Tickets sind bereits ausverkauft. Ein Ticket für alle drei Tage kostet 129 Euro. Das Schloss Kaltenberg ist am besten mit dem Auto über die A96 zu erreichen.

Tollwood Festival: Einen Monat lang „pures Leben“ (16. Juni bis 16. Juli 2023)

Seit 35 Jahren findet das Tollwood Festival in München statt und dieses Jahr mit einem besonderen Thema. Unter dem Motto „Wasser – pures Leben” erstreckt sich das Festival vom 16. Juni bis 16. Juli über den Olympiapark. Neben dem prallgefüllten Line-up dürfen sich Interessierte auch freuen, dass der Eintritt für den Großteil des Events kostenlos ist. Laut dem Veranstalter betrifft das rund als 90 Prozent der Veranstaltungen.

Für vereinzelte Auftritte müssen die Festival-Gänger sich aber noch Tickets kaufen. Die Preise rangieren zwischen 50 und 77 Euro. Die Preise variieren je nach Act. Das Line-up umfasst unter anderem die Fantastischen Vier, Adel Tawil, Santiano und SDP. Theaterperformance, ein Kinderprogramm und ein „Markt der Ideen“ werden ebenfalls Teil des Tollwood Festivals sein. Das Festival findet jedes halbe Jahr statt. Im Winter ist das Tollwood Festival auf der Theresienwiese zu finden.

Sommernachtstraum: Kunst und Feuerwerke im Olympiapark (15. Juli 2023)

Am 15. Juli findet das Sommernachtstraum Festival im Olympiapark statt. Mehrere Bühnen und Essen aus aller Welt treffen hier aufeinander. Die Veranstalter versprechen auch künstlerische Überraschungen, die zum „Staunen, Genießen und Abschalten” einladen sollen. Ein Highlight des Festivals soll das Feuerwerk am Ende werden. Geplant ist die größte Pyro-Show Deutschlands rund um den Olympiasee.

Das Festival stellt zwei Bühnen zur Verfügung, eine Hauptbühne und eine Halbinsel-Bühne. Auf der Halbinsel-Bühne treten Noga Erez, Fazer und Hytop auf. Auf der Hauptbühe performen Gentleman und Juli. Tickets der Kategorie 1 kosten zwischen 49 und 52 Euro, je nach Alter und Bestellmenge variiert der Preis. Tickets der Kategorie 2 kosten zwischen 39 und 42 Euro.

Oben Ohne auf dem Königsplatz: Freiheitsgefühl beim Open-Air-Festival (22. Juli 2023)

Beim Oben-Ohne-Festival ist der Name nur fast Programm am 22. Juli. Der Name steht nicht für eine Kleiderordnung beim Festival, sondern für das fehlende Dach des Open-Air-Festivals auf dem Königsplatz. Die Veranstalter wollen damit das Freiheitsgefühl des Festivals hervorheben.

Das Oben-Ohne-Festival ist eine Non-Profit-Veranstaltung. Geplant sind rund 20.000 Besucher. Auf dem Line-up stehen als Headliner BHZ und als Co-Headliner Ennino fest. Weitere angekündigte Acts sind unter anderem Dilla und BLVTH. Es sind keine Tickets für das Festival mehr erhältlich.

Kulturspektakel in Gauting: 40 Bands für 40 Jahre Open-Air-Festival (21. bis 23. Juli 2023)

Kulturinteressierte sollten sich den 21. bis 23. Juli im Kalender markieren. Da findet das Kulturspektakel auf dem Schulcampus Gauting statt. Das Open-Air-Festival gibt es seit fast 40 Jahren. Der Eintritt ist frei und auf dem Plan stehen über 40 Bands, Workshops und Ausstellungen.

Das Line-up des Open-Air-Fetivals umfasst mehrere Musikgenres. Von Rap, Pop und Rock bis hin zu Alternative Rock, Psychedelic Pop und Ska. Für das Festival sind unter anderem Sun State of Mind, Belfort und Super Memory Kid angekündigt.

Sinnflut-Festival in Erding: Kostenloser Eintritt für Tanzgarten und Müllschauplatz (20. bis 30. Juli 2023)

150.000 Besucher in zehn Tagen. Das ist für das Sinnflut-Festival in Erding vom 20. bis 30. Juli geplant. Mehrere Bühnen und Areas sollen den Besuchern möglichst viel Programm bieten. Auf den Bühnen performen unter anderem, Rockguard Roland Hefter mit seiner Band Isarrider und Anne Punk. Der Veranstaltungsort befindet sich am Stadtion in der Nähe des Volksfestplatzes in Erding.

Viele der Acts und das Rahmenprogramm sind kostenlos. Neben der Musikbühne ist auch ein Tanzgarten, ein Marktplatz und ein Müllschauplatz auf dem Festivalgelände zu finden. Auf dem Müllschauplatz können Künstler Installationen aus Müll präsentieren und die Besucher über Nachhaltigkeit informieren.

Free & Easy Festival: Kino, Flohmarkt und Musik im Kulturzentrum (20. Juli bis 6. August 2023)

18 Tage Musik, Party, Filme und mehr. Das steht auf dem Programm vom Free & Easy Festival. Vom 20. Juli bis 6. August findet es im Backstage Kulturzentrum in der Reitknechtstraße statt. Das Festival erstreckt sich über mehrere kleinere Locations im Kulturzentrum.

Im Club spielen unter anderem Nils Keppel und die Band Karaoke Till Death. In der Halle treten Go Go Gazelle und Rong Kong Koma auf. Weitere Acts performen im Werk und dem Backyard. Ein Open Air Kino und „Punk and Roll Flohmarkt” werden ebenfalls Teil des Programms sein. Der Eintritt für das Festival ist kostenlos.

Isle of Summer Beach Festival: Strand-Feeling mitten in München (5. August 2023)

Im Sommer geht es auch für Münchner an den Strand. Das Isle of Summer Beach Festival bringt am 5. August den Strand auf das Gelände des Munich Beach Ressorts in der Dachauer Straße. Im Fokus steht elektronische Musik von Acts wie Stella Bossi, Stereo Express und Kalte Liebe Live.

Die Künstler sollen rund 14 Stunden auf den drei Bühnen performen. Ein Ticket kostet rund 42 Euro. Es werden auch Gruppen- und Premium-Tickets angeboten. Diese kosten 37 bzw. 75 Euro.

Superbloom Festival: Weltstars treten in München auf (2. bis 3. September 2023)

Das Superbloom Festival findet vom 2. bis 3. September im Olympiapark statt. Das Line-Up ist gefüllt mit Weltstars, wie Jason Derulo, Imagine Dragons und Lost Frequencies. Weiterhin angekündigt für das Festival sind Podcaster, Autoren und Comedians, die auf der Bühne performen werden. Besucher dürfen sich auch unter anderem Martin Garrix, Aurora, Materia, Peter Fox und Ava Max freuen

Die Ticketpreise für das Superbloom Festival variieren stark. Die günstigsten Tickets sind nur für Kinder zwischen sechs und 15 Jahre erhältlich und kosten 49 Euro. Ein Tagesticket kostet 119 Euro, ein Ticket für beide Tage 219 Euro und das Premium-Ticket schlägt mit 499 Euro zu Buche. Es erlaubt dem Besitzer Zugang zur Premium- und DJ-Lounge.

Ander Art Festival: Kultur, Nachhaltigkeit und Bürgermeister am Odeonsplatz (24. September 2023)

„Das bunte Festival der Stadt”. Mit diesen Worten bewirbt der Veranstalter das Ander Art Festival, das verschiedene in München zelebrieren soll. Das findet am 24. September am Odeonsplatz statt. Der Eintritt ist kostenlos und Schirmherr der Veranstaltung ist Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Stadt München.

Özlem Sarikaya moderiert die Veranstaltung, die zum 25. Mal stattfindet. Katrin Habenschaden, Münchens Bürgermeisterin, soll sie eröffnen. Dieses Jahr haben sich die Veranstalter das Ziel „Zero Waste” vorgenommen und wollen weniger CO2 produzieren. Auf dem Line-up stehen unter anderem Bands wie Cherry Bandora und der Go Sing Choir. Der Eintritt ist frei und das Festival findet bei jedem Wetter statt.

