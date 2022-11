Tägliche Notrufe bei der Tafel: „Wir erleben einen Ansturm“

München

Bei der Ausgabestelle der Münchner Tafel ist viel los

Steigende Energiekosten und die Inflation belasten vor allem diejenigen, die ohnehin kaum etwas haben. Hilfe finden sie bei den Tafeln – die steigende Gäste-Zahlen verzeichnen.

Sie stehen Schlange, um Essen zu bekommen, um sich ihr Überleben zu sichern. Inflation, steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten bringen immer mehr Menschen in Existenznöte – die Tafel ist oft ihre letzte Rettung. Die Ausgabestelle an der Großmarkthalle war schon immer gut besucht – und wird von Woche zu Woche gefragter.

Die Tafel in Deutschland verzeichnet laut Dachverband seit Jahresbeginn einen Anstieg der Gäste von 50 Prozent. Die Tafel in München gehört zwar nicht dem Dachverband an und arbeitet unabhängig, dennoch sagt auch die Münchner Gründerin Hannelore Kiethe: „Wir erleben einen Ansturm. Früher konnte man sagen, verhungern muss in München keiner.“ Das habe sich geändert: „Bei uns melden sich Leute, die wirklich nichts mehr zu essen haben.“

Täglich rufen Menschen an, die nichts mehr zu Essen haben

Für genau jene Härtefälle hat die Münchner Tafel seit ein paar Wochen ein „Hungertelefon“ eingerichtet – täglich gehen an diesem Notfalltelefon Anrufe ein. Wer sich meldet, ist in einer existenzbedrohenden Situation. Und kriegt schnelle Hilfe. „Die Leute dürfen sofort zu uns kommen und sich Lebensmittel abholen“, sagt Kiethe. Steigende Preise belasteten diejenigen schwer, die ohnehin am Existenzminimum lebten. „Ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr Notversorgungen einplanen müssen“, meint die Tafel-Gründerin.

Ein reibungsloser Ablauf - dank der ehrenamtlichen Helfer

Menschen in großer Not zu helfen – das ist ihre Mission. „Und es funktioniert alles nur so gut, weil ich so tolle Leute habe, die unermüdlich helfen.“

Eine der ehrenamtlichen Helferinnen ist Elisabeth Reber – die 82-Jährige ist von Anfang an mit dabei. Einmal die Woche steht sie an der Brot-Ausgabestelle. „Wir haben immer noch genug Ware, aber es wird kontinuierlich weniger“, sagt sie. Jeder spart – und bei der Tafel kommt weniger an. Sie hilft aus Überzeugung. Denn: „Es ist eine Arbeit, die einen zufrieden macht, gerade wenn man selbst in guten Verhältnissen lebt.“

+ Elisabeth Reber hilft seit Gründung bei der Münchner Tafel © Marcus Schlaf

Das bestätigt auch Katharina Beinghaus (38). Sie wohnt um die Ecke und sah beim Vorbeilaufen, wie viele Menschen die Hilfe brauchten. „Mich hat das stark berührt, deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier anzufangen.“ Sie hat auch noch einen anderen Beruf, hält sich einen Tag die Woche aber frei, um hier mit anzupacken. „Diese Arbeit empfinde ich als sehr wichtig.“

+ Katharina Beinghaus hilft trotz ihres Jobs einmal die Woche, das Essen auszugeben © Marcus Schlaf

Wie wichtig die Arbeit ist, zeigen auch die Zahlen. „Vor Corona hatten wir etwa 20000 Gäste, mittlerweile sind es ungefähr 23000“, sagt Tafel-Sprecher Steffen Horak. Tendenz steigend.