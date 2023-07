Messerattacke, als er helfen wollte: Münchner auf Reichenbachbrücke schwer verletzt - Hartes Urteil gegen Täter

Von: Andreas Thieme

Marc Paganini kehrte für ein Gespräch mit unserer Redaktion zum Tatort auf die Reichenbachbrücke zurück © Achim Frank Schmidt

Ein Münchner schritt mutig ein, als er auf der Reichenbachbrücke sah, wie ein Mann verprügelt wurde. Doch dann stach der Täter hinterrücks auf den Helfer ein und verletzte ihn schwer. Jetzt hat das Landgericht ein hartes Urteil gefällt.

München - Dieses Urteil ist knüppelhart: Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts München I hat einen Messerstecher wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Der Mann hatte von hinten auf einen Münchner eingestochen.

Nach den Feststellungen des Gerichts hatte der Angeklagte im Juni 2022 auf der Reichenbachbrücke in den frühen Morgenstunden zwei Personen mit einer abgeschlagenen Bierflasche angegriffen. Einem Geschädigten schlug er mit einer Flasche mehrfach gegen den Kopf, die daraufhin zersplitterte; einem zweiten Geschädigten stach er mit einer abgebrochenen Bierflasche von hinten in den Hals.

Marc Paganini wurde bei einer Attacke auf der Reichenbachbrücke schwer verletzt - Ärzte retteten ihm das Leben © Sigi Jantz

„Der Angeklagte habe aus einer Verärgerung gehandelt, deren Ursache nicht habe endgültig habe aufgeklärt werden können und habe auf die beiden Geschädigten eingeschlagen, die überhaupt nicht mit einem Angriff gerechnet hatten“, zitiert Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur die Kammer. Die Geschädigten seien durch die Schläge erheblich verletzt worden. Insbesondere habe der zweite Geschädigte eine acht cm lange, tiefe Schnittwunde im Nackenbereich erlitten, durch die die linke Hinterhauptsschlagader eröffnet worden sei. „Mit einem tödlichen Ausgang habe der Angeklagte gerechnet und habe sich auch damit abgefunden“, sagt Lafleur.

München: Landgericht verurteilt Messerattacke auf Reichenbachbrücke als versuchten Mord

Und weiter: „Die Einlassung des Angeklagten, die als Verteidigererklärung erfolgte, wies das Gericht als konstruiert zurück.“ Aus den Zeugenaussagen habe abgeleitet werden können, dass allein der Angeklagte aggressiv gewesen sei, während die anderen Feiernden auf der Brücke allesamt friedlich gewesen seien.

„Das Gericht wertete den Angriff auf den zweiten Geschädigten als versuchten Mord“, sagt Lafleur. Der Angeklagte habe heimtückisch gehandelt. „Bei dem ersten Angriff nahm das Gericht trotz vorhandenem Tötungsvorsatz im Ergebnis eine gefährliche Körperverletzung an, da der Angeklagte trotz entsprechender Möglichkeit nicht mehr weiter auf den Geschädigten eingeschlagen habe und damit strafbefreiend vom Versuch zurückgetreten sei.“

* Transparenzhinweis: In der ursprünglichen Version des Artikels war in der Überschrift von „abgestochen“ die Rede. Dies wurde am Samstag, 8. Juli 2023, um 9:07 Uhr durch „Messerattacke“ ersetzt.