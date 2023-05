Tourist entdeckt Nintendo-Konsole in Münchner Museum – „Fühle mich so alt“

Ein Museumsbesucher entdeckte in München eine alte Spielkonsole und ein Tamagotchi. Reddit-Nutzer stimmte der Anblick nostalgisch.

München – Ein Besucher des Deutschen Museums in München machte dort Anfang Mai eine überraschende Entdeckung: In einer Ausstellung stand er plötzlich vor einer Kultkonsole des japanischen Herstellers Nintendo. Auf Reddit teilte der Technikliebhaber ein Foto seines Fundes. Zahlreiche Nutzer reagierten daraufhin auf seinen Beitrag.

Nintendo-Konsole in Deutschem Museum: Kindheitserinnerungen werden wach

„Bin ich so alt, dass der GameCube in einem Museum steht??“, fragte ein schockierter Nutzer in englischer Sprache. Andere fühlten mit ihm: „Ich fühle mich so alt“, meinte ein User beim Anblick der Konsole. Der GameCube, auch GCN genannt, kam Anfang der 2000er nach Deutschland und entwickelte sich dort schnell zu einer der beliebtesten Spielekonsolen. Knapp 22 Millionen Mal wurde die würfelförmige Spielekonsole verkauft.

Auch ein Tamagotchi hatte es in die Ausstellung des Deutschen Museums und in den Reddit-Beitrag geschafft. „Dieser Furby weckt Erinnerungen“, schrieb jemand unter den Post. Angesichts des hinter Glas eingeschlossenen Kükens schmiedeten einige Fans Pläne, die Plüschfigur aus seiner miserablen Lage in München zu befreien.

„Ich gehöre selbst in ein Museum“ – Furby weckt Nostalgie

Bereits 2007 hatte die damalige Vizepräsidentin von Nintendo, Perrin Kaplan, verkündet, die Produktion des GameCubes einzustellen. Es war also wohl nur eine Frage der Zeit, bis die beliebte Kultkonsole in einem Museum landet, vielen Reddit-Nutzer zeigte es aber deutlich, wie viel Zeit seit ihrer Kindheit schon vergangen ist. Das Fazit eines Nutzers fiel deshalb ernüchternd aus: „Ich schätze, ich gehöre selbst in ein Museum.“

Der Verfasser des Posts ist nach eigenen Angaben selbst ein 13-jähriger Junge, mit einer Leidenschaft für Retrospiele und -konsolen. Das Beispiel zeigt: Noch immer sind Konsolenspiele extrem beliebt. Auch das im Februar 2023 erschiene Hogwarts Legacy, begeistert aktuell Millionen Spieler auf der ganzen Welt. (mlh)