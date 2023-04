Tanzverbot an Feiertagen: Gastro-Verband fordert Abschaffung - Radio-Macher laden zu Demo ein

Von: Sascha Karowski

In Bayern gilt an stillen Feiertagen ein Tanzverbot © imago/INSADCO

Um das Tanzverbot an den sogenannten stillen Tagen ist eine Debatte entbrannt. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband fordert die Abschaffung. Das wollen auch Musiker und Club-Betreiber, die am Donnerstag zu einer Demo einladen. Unterstützung kommt zudem aus der Landespolitik.

München - Im Vorfeld der bevorstehenden Ostertage fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) eine Reform des bayerischen Feiertagsgesetzes. In Bayern gibt es neun stille Tage, an denen keine Vergnügungsveranstaltungen stattfinden dürfen, vier davon liegen allein im November. In Bars, Lokalen, Clubs und Diskotheken, die an diesen Feiertagen öffnen, gilt ein generelles Tanzverbot. Stille Tage sind in Bayern Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Heiligabend ab 14 Uhr.



Tanzverbot an Feiertagen: Dehoga befürchtet „Club-Tourismus in die Nachbarländer“

Während aber beispielsweise am Gründonnerstag und Karsamstag in Bayern das Verbot greift, darf im angrenzenden Baden-Württemberg etwa normal gefeiert werden. „Diese Ungleichbehandlung führt zu einem Disko-Tourismus in Nachbarländer wie Tschechien, Österreich aber auch in andere Bundesländer wie Sachsen, Thüringen oder eben Baden-Württemberg“, sagt Dehoga-Chefin Angela Inselkammer.



Unterstützung erhält der Verband vom RaveStreamRadio. Die Macher laden am Donnerstag, 6. April, gemeinsam mit Club-Betreibern auf der Theresienwiese zu einer Demo ein. Los geht es dort ab 16 Uhr. Gegen 18 Uhr soll sich die Versammlung in Richtung Nachtgalerie bewegen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Die Macher wollen gemeinsam mit Clubs wie dem Harry Klein und der Nachtgalerie an die Bayerische Staatsregierung appellieren, das bayerische Feiertagsgesetz zu reformieren. Das Gesetz, das erstmals 1951 in Kraft trat, sei nach über 70 Jahren nicht mehr zeitgemäß.



Tanzverbot an Feiertagen: Grüne und FDP fordern ebenfalls eine Änderung der Gesetze

Mit dem gleichen Argument fordern die Grünen bereits seit Jahren eine Abschaffung. Die Münchner Landtagsabgeordnete Sanne Kurz schrieb dazu: „Wo trinken in der Bar, Sporttanz und Arbeiten an stillen Tagen erlaubt ist, wippen im Takt im Club aber verboten, ist das unverständlich, ungerecht und altes Denken.“ Tanzsport schließlich sei erlaubt, Tanz in einer Live-Musikspielstätte aber verboten. „Das verstehe, wer will.“



Auch die FDP setzt sich für eine Lockerung des Feiertagsgesetzes ein. Der Chef der Liberalen, Martin Hagen, sagte am Dienstag, die Kritik sei berechtigt. Das Tanzverbot sei quasi mit einem Arbeitsverbot für viele Gastronomen gleichzusetzen. „Diese Regelung ist aus der Zeit gefallen und muss endlich abgeschafft werden.“ Wenn der Staatsregierung das Wohl der Gastronomen am Herzen liege, solle sie diesen Wettbewerbsnachteil beenden. „Zu ‚Leben und leben lassen’ gehört eben auch, dass Gastronomen und Bürger selbst entscheiden können, was sie an Feiertagen machen möchten.“