Bester See bei München? Frage löst Debatte aus – und lässt einen der bekanntesten schlecht da stehen

Von: Adriano D'Adamo

Um ihrem Freund einen Tagesausflug an einen See zu schenken, fragte eine Frau auf Reddit, welcher der beste Badesee bei München ist. Diese Frage löste eine hitzige Debatte aus, die der Starnberger See verlor.

München – Der Sommer ist in München endgültig angekommen. Bei den hohen Temperaturen ist ein Ausflug ins Schwimmbad oder zum Badesee eine der beliebtesten Aktivitäten der allermeisten Menschen. Auf der Onlineplattform Reddit stellte eine Nutzerin jetzt die Frage, was denn der beste Badesee in der Nähe Münchens sei. Was darauf folgte, war eine hitzige Debatte – die der Starnberger See eindeutig verlor.

Pärchenausfluch an den See: Starnberger See keine Option mehr

Hintergrund: Die Autorin des Beitrags wollte ihren Freund in München mit einem Ausflug an einen nahegelegenen See überraschen. Die Reddit-Nutzer sollten ihr helfen einen auszusuchen, da sie laut eigener Aussage noch nie in Deutschland war und sich deswegen auch in der Region um München herum nicht auskennt. Geplant war ein See, der nicht zu überfüllt sei, eine schöne Landschaft bietet und inklusive einer Übernachtungsmöglichkeit im Budget von rund 450 Euro liegt. Nach einer ersten Recherche grenzte sie die Optionen ein auf den Starnberger See, Ammersee und Chiemsee.

Reddit-Nutzer sind keine Fans vom Starnberger See. © IMAGO/Ulrich Wagner

In dem beliebtesten Kommentar unter dem Betrag riet ein Nutzer der Autorin jedoch vom Starnberger See ab. „Nicht der Starnberger See. Es ist immer wahnsinnig voll und wegen des Privatgrundstücks kann man nicht um den See herumgehen, ohne auf Straßen und Gehwegen abseits des Sees zu gehen.“ Auch wenn andere Nutzer dieser Aussage nicht zustimmten, reichte es für die Autorin, dass sie sich zu Wort meldete und den Starnberger See von ihrer Liste strich.

Wenig Liebe für den Chiemsee und Ammersee: Reddit-Nutzer empfehlen andere Seen stattdessen

Obwohl die Autorin auch den Chiemsee und Ammersee als Optionen erwähnte, gingen die Reddit-Nutzer kaum drauf ein. Der Chiemsee wurde ein einziges Mal mit dem Kompliment „wunderschön“ erwähnt, aber nicht als beste Option empfohlen. Ein Reddit-User nannte den Ammersee nur im Vergleich zu anderen Seen. Er behauptete, dass der Ammersee für ihn besser als der Starnberger See sei.

In den Kommentaren fand sich jedoch auch ein gutes Wort über den See. „Der Ammersee ist schön, weil das ganze Ufer öffentlich ist. Man findet also immer ein Plätzchen ohne Menschen, nur manchmal muss man ein bisschen laufen.“ Deutlich öfter nannten die Nutzer andere Seen, die sie der Autorin für den Ausflug empfahlen. Besonders häufig nannten sie den Tegernsee, Bodensee und Walchensee.

„Walchensee oder Tegernsee haben viel schönere Aussichten als die drei von Ihnen vorgeschlagenen.“

„Der Tegernsee ist schön und es gibt viele Berge zum Wandern, aber das Wasser ist kälter als am Ammersee.“

„Der Walchensee ist genau das, wonach du suchst.“

„Ich würde wirklich den Bodensee empfehlen. Die anderen sind schön genug, aber das ist eine andere Liga.“

„Der Walchensee ist vielleicht der schönste See hier in der Gegend (vielleicht auch der kälteste).“

Die Autorin bedankte sich für die zahlreichen Kommentare und Empfehlungen für die Badeseen in der Region. Welchen See sie für sich und ihren Freund schlussendlich ausgesucht hat, teilte sie allerdings nicht mit.

