Wegen Sanierung des Olympiastadions: Die Allianz Arena wird zum Konzert-Tempel

Von: Sascha Karowski

Teilen

In der Allianz Arena sollen künftig an wohl maximal drei Abenden Konzerte stattfinden. © RainerPlendl / PantherMedia

In der Allianz Arena sollen künftig Konzerte stattfinden. Der Stadtrat befasst sich am Donnerstag (9. November) mit den Plänen.

München - Jetzt wird die Allianz Arena zur Konzertbühne! Unserer Redaktion hatte bereits im Dezember exklusiv über die Pläne der Olympiapark GmbH berichtet. Die sucht wegen der anstehenden Sanierung nach einem Ausweichquartier.

Allianz Arena in München: Für Open-Air-Konzerte muss der Erbpachtvertrag geändert werden

Der Stadtrat soll nun im Kommunalausschuss am Donnerstag (9. November) zustimmen. Denn: Damit in der Heimstatt des FC Bayern Konzerte durchgeführt werden dürfen, muss der Erbpachtvertrag geändert werden. Der war seinerzeit so angelegt worden, dass Konzerte ausgeschlossen sind. Man wollte nämlich keine Konkurrenzsituation mit dem Olympiapark und dem Messegelände in Riem schaffen. Nun soll aus der „Koexistenz der beiden großen Münchner Stadien“ ab 2025 eine für „beide Seiten zuträgliche Kooperation“ werden, wie es in einer Mitteilung der Olympiapark GmbH heißt.

Wie oft dann tatsächlich Konzerte in Fröttmaning über die Bühne gehen, sollen die OMG und das Arena-Management selbst klären. Weil das Stadion im Münchner Norden bereits stark auslastet ist, ist bisher die Rede von maximal drei Tagen im Jahr, was auch mit dem Auf- und Abbau der jeweiligen Veranstaltung zu tun hat.

Olympiastadion München: Erste Vorarbeiten für die Sanierung haben im Herbst begonnen

Die Sanierungsarbeiten im Olympiastadion haben bereits begonnen. Von Herbst 2025 bis Frühjahr 2027 muss das Stadion komplett geschlossen werden muss. „Open-Air-Konzerte sind für die OMG der wichtigste Geschäftsbereich“, sagt die Chefin der Olympiapark GmbH, Marion Schöne. „Die Kooperation mit der Arena verschafft uns die Möglichkeit, auch während der Schließung Open-Air-Ereignisse nach München zu holen.“