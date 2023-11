Testament für Kind mit Behinderung: So sorgen Eltern richtig vor - Münchner Anwalt erklärt konkreten Fall

Von: Andreas Thieme

Viele wollen schon jetzt wissen, wer die Rechnungen nach dem Tod eines Rentners bezahlt. (Collage) © Addictive Stock und Westend61 / Imago

Die Rechtsprechung erkennt die Wirksamkeit von Behindertentestamenten an. Diese sind aber mit typischen Gestaltungsvarianten verknüpft. Die Praxis zeigt, dass aus Sicht der Rechtsberatung und der testierenden Elterngeneration zentrale Aspekte einer ganzheitlichen Regelung oft übersehen werden.

München - Ein Fall aus dem Berufsalltag von Prof. Dr. Wolfgang Böh: Die Eltern Thomas und Kathi (alle Namen geändert) sind 65 Jahre alt und haben zwei erwachsene Kinder: die verheiratete Tochter Sylvie mit einem minderjährigen Sohn. Und den erwachsenen Sohn Gustav, der kinderlos und unverheiratet ist, an einer geistigen Behinderung leidet und in einer Behinderteneinrichtung lebt und arbeitet.

Wolfgang Böh erklärt: „In der vorliegenden Konstellation schildern Eltern als Motivation für ein Testament häufig, dass das behinderte Kind einerseits wirtschaftlich abgesichert sein soll, andererseits Vermögen im Erbfall dem Zugriff des Sozialhilfeträgers entzogen bleiben muss“. Es müsse aber auch der wirtschaftliche Schutz des überlebenden Ehegatten und die Vermögensnachfolge des gesunden Kindes beachtet werden.

München: Eheleute sollte sich beim Erbe absichern - aber auch die Nachkommen

Hierzu gehöre, dass die Eheleute sich selbst absichern; und zwar mittels einer Vorsorgevollmacht und Regelungen im Behindertentestament, dass sie im ersten Erbfall allein entscheidungsbefugt sind. Sinnvoll könne sein, dass der Tochter im zweiten Erbfall mittels Vermächtnisanordnungen konkrete Nachlassbestandteile zugewiesen sind, damit diese hierüber nicht innerhalb einer Erbengemeinschaft gebunden ist und insoweit frei verfügen kann.

„Dies ist etwa in Bezug auf eine einzelne Immobilie interessant, in deren Vermietung oder Veräußerung die Tochter unbeschränkt ist“, sagt Böh. „Das Testament sollte die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft im ersten und zweiten Erbfall mit einer Quote, die jeweils über dem Pflichtteil liegt, kombiniert mit einer Dauertestamentsvollstreckung durch den überlebenden Elternteil bzw. das gesunde Geschwisterteil enthalten.“

Erben in München: Sind Immobilien im Spiel, geht es schnell um Millionenwerte

Bei größeren Vermögenswerten sollten steuerliche Gestaltungsüberlegungen mit aufgenommen werden, rät der Fachanwalt. Hierzu gehöre die Option, dass Eltern zu Lebzeiten im Zehn-Jahreszyklus Vermögen an die Tochter und das Enkelkind verschenken. „Aber auch, dass testamentarisch darauf geachtet wird, die Freibeträge für Tochter und Enkelkind auch im ersten Erbfall zu nutzen.“

Ziel sei es, zu verhindern, dass das behinderte Kind bzw. für das behinderte Kind die Erbschaft ausgeschlagen und der Pflichtteil geltend gemacht wird. „Für diese Zielsetzung gibt es flankierende Maßnahmen. Primär ist an die Möglichkeit einer Schenkung der Eltern zu Gunsten der gesunden Tochter zu denken“, sagt Wolfgang Böh. „Ist das behinderte Kind aber noch geschäftsfähig, so kommt sogar ein notarieller Pflichtteilsverzicht in Betracht.“