Eisbärbaby in Hellabrunn: Der weiße Zwerg kann jetzt sehen

Kleine Knopfaugen offen

+ © dpa Die kleinen Knopfaugen des Eisbärbabys in Hellabrunn sind offen. © dpa

München - Die kleinen Knopfaugen des Eisbärbabys in Hellabrunn sind offen. Der weiße Zwerg kann jetzt sehen.

Schau mir in die Augen, Kleines … kann sich Eisbären-Mama Giovanna jetzt denken, denn ihr kleiner Racker hat jetzt zum ersten Mal seine Knopfaugen geöffnet. Und kann nun endlich inspizieren, wie seine „Drei-Zimmer-Wohnung“ in der eigens errichteten Hellabrunner Eisbärenhöhle so beschaffen ist. Bisher hat er sich ja nur an Mamas Fell aufgehalten und ist dort herumgepurzelt. Da kennt er mittlerweile fast jeden Quadratzentimeter …

Klar: Krabbeln will gelernt sein, und das übt das Kleine nun nach Kräften. Kuratorin Beatrix Köhler ist mehr als zufrieden: „Es ist eine Freude, die Entwicklung unseres Eisbärenbabys auf den Video-Aufzeichnungen mitverfolgen zu können.“ Mama Eisbär sei nach wie vor sehr fürsorglich. „Das Kleine wird Tag für Tag aktiver, kräftiger und größer.“

Wohl Ende Februar wird der weiße Zwerg erstmals auf der Außenanlage rumturnen.