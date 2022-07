Freibad Maria Einsiedel in München muss schließen - auf unbestimmte Zeit

Von: Phillip Plesch

Ein Schwimmbecken des Naturbads Maria Einsiedel in München. (Archivfoto) © IMAGO / HRSchulz

Das Naturbad Maria Einsiedel in München muss nach bereits mehreren Problemen in diesem Jahr nun schon wieder schließen. Grund sind dieses Mal Keime im Wasser.

München - Keim-Alarm im Freibad Maria Einsiedel! Das Naturbad ist erst mal wieder dicht. Das teilten die Stadtwerke München (SWM) am Freitag mit. „Das Freibad Maria Einsiedel muss leider kurzfristig schließen. Messungen haben eine Erhöhung der Keimbelastung des Badewassers ergeben“, heißt es in einer Mitteilung.

München: Maria Einsiedel muss wegen Keimen schließen

Heuer läuft es einfach nicht für Maria Einsiedel: Das in den weitläufigen Parks und Auen direkt an der Isar (Thalkirchen) gelegene Naturbad hatte erst am Pfingstwochenende seine Pforten geöffnet. Dass es später dran war als die übrigen Münchner Freibäder lag laut SWM am Personalmangel.

Zwischenzeitlich musste das Bad aber wieder schließen. Weil der Kanal, eigentlich Herzstück des Naturbades Maria Einsiedel, unkontrolliert über die Ufer getreten war, sperrten Mitarbeiter erst den Kanal und ließen dann das ganze Bad räumen. Und nun die Keime! Wie lang die Schließung dauert, ist noch ungewiss. „Sobald sich die Wasserqualität wieder gebessert hat, wird der Betrieb des Freibades wieder aufgenommen“, heißt es von den SWM. Dafür müssen die Werte allerdings wieder im Normalbereich liegen. (pp)

