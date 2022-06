Isar-Hochwasser! Münchner Freibad wird geräumt - „Bitte sofort verlassen!“

Von: Patrick Mayer

Überschwemmungen und Hochwasser: Das Maria Einsiedel in Thalkirchen wird kurzerhand evakuiert. © pm

Am frühen Donnerstagnachmittag wird das beliebte Münchner Naturfreibad Maria Einsiedel eilig evakuiert. Der Grund ist offenbar ein Hochwasser auf dem Gelände.

Thalkirchen - Schreckmoment in Thalkirchen: Am frühen Donnerstagnachmittag (30. Juni) gegen 13 Uhr wurde kurzerhand das beliebte Naturfreibad „Maria Einsiedel“ nahe der Hellabrunner Brücke in Thalkirchen geräumt. „Wir müssen evakuieren“, erklärte eine Mitarbeiterin hektisch: „Hinten auf der Liegewiese steht das Wasser schon bis zur Hälfte der Liegewiese.“

Maria Einsiedel: Naturfreibad in Thalkirchen wird wegen Hochwasser geräumt

Schon zuvor hatte es Warndurchsagen gegeben, wonach das Schwimmen im kleinen Nebenkanal der Isar, der direkt durch das Freibad fließt, nicht mehr erlaubt sei. Binnen Minuten trat das Wasser hier über das Ufer und überschwemmte die Sonnenwiese im Bereich des Biergartens und der Gastronomie für wenige Meter. Schließlich kam die Durchsage, dass das „Maria Einsiedel“ umgehend geräumt werden müsse und alle Badegäste gebeten werden, das Freibad „bitte sofort zu verlassen“. (pm)

