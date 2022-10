Frust wächst jeden Tag: Münchner Familie lebt in beengten Verhältnissen - „Jenseits von Gut und Böse“

Von: Julian Limmer

Sie stehen sich auf den Füßen: Notgedrungen lebt die vierköpfige Familie Aicher auf 48 Quadratmetern. © Marcus Schlaf

Keine ruhige Minute, keine Privatsphäre: Als vierköpfige Familie leben Matthias und Gianella Aicher mit ihren Kindern auf 48 Quadratmeter. Es ist kein Einzelfall.

München - Der Frust von Familie Aicher – er wächst Tag für Tag. Seit über zehn Jahren leben Papa Matthias (37) mit Frau Gianella (38), Tochter (14) und Sohn (13) auf 48 Quadratmetern – in einer Zweizimmerwohnung in Solln. Platz ist hier Mangelware: Der Wohnbereich dient gleichzeitig als Elternschlafzimmer, den zweiten Raum teilen sich die Kinder, die Küche ist ein schmaler Gang.

Rund 800 Euro warm zahlt die Familie dafür – zufrieden sind sie schon lange nicht mehr: „Mental verlangt einem die Enge wirklich einiges ab, es ist katastrophal“, sagt Matthias Aicher. Keine ruhige Minute, keine Privatsphäre: „Das ist jenseits von Gut und Böse.“ Vor allem für die Kinder, die beide ins Gymnasium gehen, sei die Lage eine Zumutung.



München: Seit vielen Jahren bemüht sich die Familie um eine größere Wohnung – ohne Erfolg

Seit vielen Jahren bemüht sich die Familie um eine größere Wohnung – ohne Erfolg. Dabei haben sie vieles versucht: Bei der Stadt stellte der Papa einen Antrag auf eine geförderte Wohnung, der Antrag wurde auch bewilligt – doch auch hier: Fehlanzeige! Denn trotz Anspruch kommt bei Weitem nicht jeder zum Zug: In München warten knapp 23.000 Haushalte auf eine Sozialwohnung. Die Zahl hat sich in den vergangenen zwei Jahren fast verdoppelt. Gleichzeitig können jährlich nur rund 3000 Wohnungen vergeben werden.

Matthias Aicher versucht es aber auch schon seit langer Zeit bei den gängigen Immobilienportalen im Internet: Bis zu zwei Bewerbungen schicke er pro Woche raus. Oft bekomme er nicht mal eine Antwort. Woran es liegt? Er weiß es nicht: Denn seine Frau und er sind beide berufstätig, arbeiten Vollzeit. „Ich habe das Gefühl, München ist einfach keine familienfreundliche Stadt.“



Haben die Aichers einfach nur Pech? „48 Quadratmeter für vier Personen sind sicherlich extrem – aber das ist kein Einzelfall“, sagt Volker Rastätter vom Münchner Mietverein. Immer wieder bekomme er Anfragen von Familien, die sehr beengt wohnen und sich gerne vergrößern würden – doch große Wohnungen sind in München rar und sehr teuer.



Im kommenden Jahr soll die Tauschbörse auch als digitale Plattform verfügbar sein

Um Familien dennoch zu mehr Raum zu verhelfen, richtete die Stadt vor knapp zwei Jahren eine Wohnungstauschbörse ein. Die Idee: Mieter, denen ihre Wohnung zu groß geworden ist (weil zum Beispiel die Kinder ausgezogen sind), können ihr Zuhause zum Tausch anbieten. Auf der anderen Seite sollen gerade junge Familien dadurch an größere Bleiben kommen. Bisher stand in der Pilotphase das Angebot nur den rund 37.300 Mietern der städtischen Wohnungsgesellschaften offen. Bis jetzt konnten dadurch 24 Familien in größere Räumlichkeiten umziehen, teilt das Sozialreferat mit. Im Vergleich zu den rund 3000 telefonischen und schriftlichen Anfragen noch eine eher geringe Zahl.

Im kommenden Jahr soll die Tauschbörse dann auch als digitale Plattform verfügbar sein, um das Verfahren transparenter zu machen. Und: Es ist auch geplant, die Börse letztendlich für alle Münchner zu öffnen. Dann könnte sie auch Matthias Aicher nutzen. Bis es so weit ist, sucht er auf dem freien Markt weiter. Aufgeben? Keine Option! VON JULIAN LIMMER

