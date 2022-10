70 Jahre verheiratet: Münchner Paar verrät das Geheimnis der ewigen Liebe

Von: Sophia Oberhuber

Teilen

Genießen heute ihren Ruhestand: Resi war früher Arzthelferin, Hans arbeitete als Lagerverwalter. © Klaus Haag

Resi und Hans in Fürstenried sind seit stolzen 70 Jahren verheiratet. Dabei haben sie in ihrer gemeinsamen Zeit einiges durchmachen müssen, verrät das Paar.

Auf dem Esstisch in der Wohnung in Fürstenried stehen gelbe und rosa Rosen. Resi Brandecker hatte vor wenigen Tagen Geburtstag. Ihren 89. Die Blumen waren ein Geschenk ihres Mannes Hans. Neben dem Strauß: zwei Sorten selbst gebackener Kekse. Die einen von Hans gemacht. Die anderen eine Spezialität von Resi. Seit 70 Jahren sind die beiden Münchner nun bald verheiratet und feiern das im Kreise von Familie und Freunden. Kennengelernt haben sich Resi und Hans vor 72 Jahren. Unter Umständen, die so gar nichts mit der friedlichen, liebevollen Welt zu tun haben, in der die beiden Rentner heute leben…

Münchner Paar viel durchlebt: Donauschwaben wurden enteignet und kamen in Lager

Die Brandeckers stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und sind Donauschwaben. Ihre jeweiligen Heimatdörfer lagen etwa 50 Kilometer voneinander entfernt. Nachdem die Rote Armee und Partisaneneinheiten im Zweiten Weltkrieg dort kämpften, erklärten sie die deutschen Donauschwaben kollektiv zu Volksfeinden. Es kam zu Verhaftungen und Erschießungen. Die Donauschwaben wurden enteignet und in Zwangslager geschickt. So auch der damals 13-jährige Hans und die elfjährige Resi.

„Wir haben nicht einmal Brot gekriegt. Es war ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Ich war nur noch Haut und Knochen“, erinnert sich die heute 89-Jährige an die Zeit im Zwangslager. Über Ungarn kam sie schließlich in ein Flüchtlingslager in Österreich. Und traf dort dann ihren Hans. Denn auch der heute 91-Jährige flüchtete aus einem Lager: „Es war furchtbar. Ich habe mein Leben riskiert, um dort rauszukommen.“

Resis Bruder führte sie zum Altar in einer der Baracken

1950, Kärnten, Österreich. Es war eine Faschingsfeier, wo sich Resi und Hans das erste Mal in die Augen blickten. „Ich hatte ein Papierkleid an. Selbst gebastelt aus Krepp – mit weißen und roten Streifen“, erinnert sich Resi. Ihr erster Eindruck von Hans? „Er hat mich öfter zum Tanzen aufgefordert als die anderen. Und er konnte linksrum tanzen, das konnten die anderen nicht“, sagt die 89-Jährige und grinst. Und was dachte Hans von Resi? Daran könne er sich leider nicht mehr erinnern, murmelt der Münchner – während er die vielen Fotoalben in der hölzernen Schrankwand durchwühlt. Er ist auf der Suche nach den Hochzeitsfotos. Sind im roten Album, dunkelrot, nicht hellrot, sagt seine Gattin.

1952 haben sich Resi, damals 19, und Hans Brand-ecker, 21, das Ja-Wort gegeben. Resis Bruder führte sie zum Altar in einer der Baracken des Flüchtlingslagers. Ihr weißes Kleid fertigte eine Schneiderin im Lager nach Maß an. Zusammen mit 30 Personen feierte das Paar seine Liebe – „die ganze Nacht lang bis in die Früh“, erzählt Hans. Vier Jahre lebten die Verliebten dann noch in den Bretterbuden des Flüchtlingslagers in Kärnten. Dann zogen sie im Oktober 1956 nach München, ihrem Traumziel – und genießen seitdem miteinander das Leben im Herzen Bayerns.

Münchner Paar verrät Geheimnis für 70 Jahre Ehe

Und was ist nun das Geheimnis für 70 Jahre Ehe? „Wir haben sehr viel zusammen erlebt. Vielleicht ist es das. Die Flucht hat uns zusammengeschweißt“, schätzt die Seniorin. Unglaublich viele schöne Erlebnisse seien da in den vergangenen 70 Jahren gewesen. Gemeinsame Urlaube zum Beispiel – immer wieder nach Italien ans Meer oder fast fünf Wochen Rundreise durch die USA. „Man muss zusammenhalten, sonst hält die Ehe nicht“, rät der ehemalige Lagerverwalter.

Und es gehört auch eine gute Prise Humor und Verständnis zum Rezept der ewigen Liebe. Denn Hans’ Suche nach dem dunkelroten Fotoalbum mit den Hochzeitsbildern endet in einem chaotischen Bücher-Haufen vor der Schrankwand. Der 91-Jährige gibt dafür scherzhaft seiner Ehefrau die Schuld – die daraufhin nur frech grinst.