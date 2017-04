Tierpark Hellabrunn: Wie die Tiere Ostern feiern

© Tierpark He llabrunn

Auch die Tiere in Hellabrunn feiern Ostern und dürfen sich über ganz besondere Osternester freuen. Für Familien und Kinder, die sie über die Feiertage besuchen wollen, ist ebenfalls einiges geplant.

München - Ideen für schöne Familienausflüge über Ostern gibt es viele. Auch der Tierpark Hellabrunn zählt zu den klassischen Zielen, die Eltern und ihre Kinder über die Feiertage ansteuern. Wir zeigen, wie die Tiere in Hellabrunn Ostern feiern.

Ein spezielles Geschenk wird der Osterhase dem Siamang-Pärchen Youki und Igor machen: Frische Bananen und knackige Karotten, grüne Zweige und ein bisschen Zwieback werden die Affen in ihrem Osternest finden.

+ Die Siamangs Youki und Igor beäugen ihr Osternest. © Tierpark Hellabrunn

Siamangs gehören zu der Familie der Gibbons und stammen von der indonesischen Insel Sumatra sowie der malaiischen Halbinsel. Aufgrund der Bejagung und Abholzung gilt die Familie allerdings als stark bedroht. Im Tierpark Hellabrunn haben Youki und Igor eine neue Außenanlage mit Kletterinseln bekommen. Bei warmen Temperaturen können Tierparkbesucher sie dort beobachten. Allerdings sieht die Wetterprognose für die Feiertage momentan düster aus.

Auch für andere Tiere im Tierpark Hellabrunn gibt es zu Ostern Überraschungen: In der Woche vor Ostern haben Kinder fleißig Tierspielzeuge gebastelt. Am Ostersonntag und -montag werden diese in den Tieranlagen verteilt. Folgender Zeitplan ist dabei angedacht:

Ostersonntag 10:15 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

11:00 Uhr Maushaus

12:00 Uhr Tiger

13:30 Uhr Schimpansen und Gorillas

14:00 Uhr Vielfraße

15:00 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

Ostermontag

10:00 Uhr Vögel im Dschungelzelt

10:15 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

10:30 Uhr Löwen

13:30 Uhr Eisbären

13:30 Uhr Schimpansen und Gorillas

15:00 Uhr Paviane

15:00 Uhr Kuba-Baumratten und Azara-Agutis

Zudem gibt es an beiden Feiertagen im ganzen Tierpark Mitmach-Geschichten für große und kleine Besucher sowie Kinderschminken jeweils von 10 bis 16 Uhr im Giraffenhaus. So sieht das Programm aus:

11:00 Uhr: Afrika (Treffpunkt Giraffenhaus)

12:00 Uhr: Amerika (Treffpunkt Südamerika-Stall)

14:00 Uhr: Australien (Treffpunkt bei den Roten Riesenkängurus)

15:00 Uhr: Asien (Treffpunkt Nashornhaus)

16:00 Uhr: Europa (Treffpunkt Maushaus)

Auch unabhängig von dem Feiertagsprogramm gibt es im Tierpark Hellabrunn zur Zeit einiges zu sehen: Der Zoo lockt zum Beispiel mit einem süßen Eisbärenbaby, und auch die Orang-Utans haben Nachwuchs bekommen.

Verschiedene Tipps, was man am langen Osterwochenende in München unternehmen kann, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

