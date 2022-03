Ukraine-Krieg: „Die Anzeige ist nur der Versuch, jemand anderem etwas zurückzugeben“

Prominentes Zuhause auf Zeit: Münchner Schauspieler bietet Ukraine-Flüchtlingen ein Zimmer an

Der Münchner Schauspieler Daniel Flieger bietet Geflüchteten ein Zimmer an. © privat

Der Münchner Schauspieler Daniel Flieger ist durch seine TV-Auftritte einem großen Publikum bekannt. Nun bietet er in seinem Fürstenrieder Haus ein Zimmer für ukrainische Flüchtlinge an.

München - Er war schon in Der Alte, SOKO Leipzig und im ARD-Tatort zu sehen: Den Münchner Schauspieler Daniel Flieger kennt man von Rollen in spannenden TV-Produktionen. Aber: Das echte Leben geht viel mehr ans Herz als jede Fernseh-Szene es kann. Flieger war erschüttert, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Er wollte den Menschen beistehen, die vor Putins Gewalt fliehen. Über eine Immobilienplattform bietet der Schauspieler ukrainischen Geflüchteten nun ein Zimmer in seinem Fürstenrieder Haus kostenlos als Unterkunft auf Zeit an.

Ukraine-Krieg: Schauspieler Daniel Flieger fühlt sich „hilflos und privilegiert“

„Ich fühle mich hilflos und privilegiert. Man hat das Gefühl, irgendwie helfen zu wollen“, sagt Flieger, als wir ihn telefonisch erreichen. In der Beschreibung des Online-Angebots steht: „Platz für zwei bis drei Personen. Wir sind eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern. Wir würden unseren Wohnraum gerne mit Geflüchteten aus der Ukraine teilen.“ 15 Quadratmeter misst das Zimmer. Die Miete beläuft sich auf einen Euro. Der Preis wurde aber nur gewählt, um das Angebot veröffentlichen zu können. Die Unterkunft ist für Geflüchtete kostenfrei.



Die Annonce ist seit Freitagmorgen online – und es gibt mehrere ähnliche Angebote, die ebenfalls in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache verfasst sind. Seit Freitag ermöglicht es die Immobilien-Plattform ImmoScout24 Privatpersonen, kostenlos Übernachtungsplätze für ukrainische Geflüchtete zu inserieren. Das Unternehmen vermittelt die Angebote über Hilfsorganisationen gratis an Bedürftige weiter. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein rücksichtsloser Überfall auf ein souveränes und demokratisches Land im Herzen Europas. Im Rahmen unserer Möglichkeiten möchten wir als Unternehmen dabei helfen, das Leid der betroffenen Menschen zu lindern und geflüchteten Menschen Schutz und eine sichere Unterkunft zu bieten“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Geschäftsführung.



Ukraine-Krieg: „Die Anzeige ist nur der Versuch, jemand anderem etwas zurückzugeben“

Flieger, der aus der ehemaligen DDR stammt, sagt: „Die Anzeige ist nur der Versuch, jemand anderem etwas zurückzugeben.“ Als er neun Jahre alt war, fiel die Mauer. „Mein Vater ist damals jeden Montag in Leipzig demonstrieren gegangen. Auch damals hätte es Blutvergießen geben können. Gerade in den vergangenen Jahren fällt auf, wie viele Revolutionen blutig niedergeschlagen wurden. Es zeigt, welch ein Wunder die friedliche Revolution von 1989 war. Mein Leben wäre nicht das, was es heute ist, wenn die Dinge anders gelaufen wären“, erzählt der Münchner Schauspieler.



Deutschlandweit gibt es derzeit, so der Stand am Freitagnachmittag, 153 Immobilien-Angebote für ukrainische Geflüchtete auf der Online-Plattform. 18 davon sind aus Bayern, drei aus München. SO