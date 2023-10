„Stark öffentlichkeitswirksamer“ Vorfall in Regionalzug: Zeuge reagiert, 17-Jähriger verletzt

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Auf dem Weg nach München sind drei Teenager in einem Regionalzug attackiert worden. Ein couragierter Zeuge griff ein.

München – Nach einem Angriff in einem Regionalzug auf dem Weg nach München fahndet die Bundespolizei und bittet um Zeugenhinweise. Zwei bislang unbekannte Männer hatten am Dienstagnachmittag (10. Oktober) kurz vor dem S-Bahnhaltepunkt Siemenswerke drei Jugendliche attackiert. Ein 17-Jähriger trug dabei Verletzungen davon.

„Gegen 14.40 Uhr meldete ein namentlich unbekannter Zeuge über den Notruf 110 eine körperliche Auseinandersetzung nach dem Halt in Holzkirchen zwischen mehreren Beteiligten in der Bayerischen Regio Bahn (BRB)“, berichtet die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Unbekannten mit drei Jugendlichen (alle Beteiligten waren in Miesbach zugestiegen) zunächst in eine verbale, dann in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.

BRB-Zug auf dem Weg nach München: Augenzeuge greift nach Attacke ein

Dabei wurde ein 17-Jähriger aus dem Teenager-Trio durch Schläge und Tritte auf den Kopf sowie die Schulter verletzt. „Er erlitt oberflächliche Schürfwunden sowie Prellungen am Kopf und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Münchner Klinik verbracht, die er am frühen Abend bereits wieder verlassen konnte. Die beiden Begleiter (16 und 18 Jahre alt) wurden tätlich angegriffen, erlitten jedoch keine sichtbaren Verletzungen; benötigten keine ärztliche Versorgung“, informieren die Ermittler.

In einem BRB-Zug kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung (Symbolbild). © Angelika Warmuth/dpa

Ein 31-jähriger Augenzeuge schritt couragiert ein, woraufhin sich die beiden Aggressoren in den vorderen Zugteil begaben. Am Haltepunkt München-Siemenswerke ergriffen sie die Flucht, die trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen auch gelang. „Die BRB war am Nachmittag gut ausgelastet, sodass der Angriff einerseits stark öffentlichkeitswirksam war und es anderseits gelang, einige Zeugen zu ermitteln“, berichtet die Bundespolizei weiter.



Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den beiden Gesuchten machen kann (und noch nicht von der Bundespolizei kontaktiert wurde), wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.