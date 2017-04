Der Tierpark Hellabrunn hat sich ein abwechslungsreiches Osterprogramm ausgedacht. Kinder können unter anderem Beschäftigungen für die Zoo-Tiere basteln, die die dann als Oster-Überraschungen bekommen.

München - Schon in der Woche vor Ostern werden im Tierpark Hellabrunn helfende Hände gesucht: Beim Bastelprogramm für Tierspielzeug freuen sich die Tierpfleger über fleißige Unterstützung: Am Ostersonntag und -montag, 16. und 17. April, werden die Überraschungen dann auf den Tieranlagen versteckt. Außerdem warten an den beiden Oster-Feiertagen in Hellabrunn tierische Geschichten auf große und kleine Zuhörer.

Kinder basteln für die Tiere

In der ersten Ferienwoche und am Osterwochenende ist im Münchner Tierpark viel geboten: Bereits zum zweiten Mal gibt es ein tolles Bastelprogramm, bei dem die Besucher gemeinsam mit den Tierpflegern Tierbeschäftigungsmaterial basteln können. Von Montag, 10. April bis Freitag, 14. April werden jeweils von 14 bis 16 Uhr Spielzeug und Naschereien unter anderem für Eisbären, Affen und Mäuse hergestellt. Treffpunkt ist vor dem Giraffenhaus in der Giraffensavanne.

Am Ostersonntag und -montag werden die gebastelten Tierüberraschungen dann auf den Tieranlagen versteckt. Denn neue Herausforderungen und Animation zum Spiel sind wichtige Bestandteile in der Tierbeschäftigung. Anders als in der Natur müssen sich Tiere im Zoo nicht mühevoll stundenlang auf Nahrungssuche begeben. Auch die Partnersuche und die Verteidigung des Reviers fallen weg.

Damit den Zoo-Bewohnern deshalb trotzdem nicht langweilig wird, gibt es für alternative Beschäftigungsangebote: Die Tierpfleger verstecken und verpacken das Futter, um die Nahrungsaufnahme zu einer spannenden Suche zu machen. Kisten, Papierschnitzel, Kartons und Bettlaken sorgen als Spielgeräte für Abwechslung. Da ist Ostern ein perfekter Termin, um für die Hellabrunner Tiere ganz besondere Überraschungen zu verstecken.

+ Auch Panzernashorn Puri freut sich über Überraschungen. © Tierpark Hellabrunn/Marc Mueller

Außerdem können an den beiden Osterfeiertagen im ganzen Tierpark lustige und spannende Tiergeschichten gelauscht werden. Die kleinsten Gäste können sich zudem am Tierpark-Restaurant zu wilden Tigern, starken Bären oder farbenfrohen Schmetterlingen schminken lassen.

Mitmach-Geschichten im Tierpark Hellabrunn am 16. April und 17. April :

• 11 Uhr: Afrika (Treffpunkt Giraffenhaus)

• 12 Uhr: Amerika (Treffpunkt Südamerika-Stall)

• 14 Uhr: Australien (Treffpunkt bei den Roten Riesenkängurus)

• 15 Uhr: Asien (Treffpunkt Nashornhaus)

• 16 Uhr: Europa (Treffpunkt Maushaus)