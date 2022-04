Rauchsäule über München: Feuerwehr im Großeinsatz - Anwohner flüchten aus Hochhaus

Von: Klaus-Maria Mehr

Der Einsatzort nach den erfolgreichen Löschmaßnahmen. In der Erdgeschosswohnung eines Forstenrieder Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. © Berufsfeuerwehr München

Nachbarn bemerkten den giftigen Rauch als Erstes und verständigten die Feuerwehr. Die sah die Rauchsäule über Forstenried bereits von Weitem und konnte schnell helfen.

München - Die Feuerwehr München berichtet: Kurz nach Mittag ist es in einem Hochhaus in der Forst-Kasten-Allee in München-Forstenried zu einem Zimmerbrand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Anwohnende bemerkten, dass Flammen aus einem Balkon im Erdgeschoss schlugen, und riefen die 112.

Wohnungsbrand in Forstenried: Rauchsäule von Weitem sichtbar

Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine große Rauchwolke. Als sie kurz darauf eintrafen, waren schon einige Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus ins Freie geflüchtet. Ein Atemschutztrupp begann das Feuer über den Balkon zu löschen. Zeitgleich verschaffte sich ein weiterer Trupp Zugang über die Wohnungstüre und begann ebenfalls mit Löschmaßnahmen. Durch den Einsatz der beiden Trupps konnten die Flammen in dem Wohnzimmer schnell gelöscht werden.

Feuer in München: Feuerwehr muss mehrere Wohnungen entlüften

Weitere Trupps suchten den Treppenraum und die darüber liegenden Wohnungen nach Verletzten und Rauch ab. Da Fenster geöffnet waren, drang in einige Wohnungen giftiger Brandrauch ein. Mit einem Hochleistungslüfter wurden alle betroffenen Bereiche entraucht. Verletzte wurden nicht gefunden.

Nach etwa zwei Stunden konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

