Zoff um Stopp der Parkhaus-Pläne

An der Siebenbrunner Straße soll ein Parkhaus entstehen.

Der Planungs-Stopp für das Parkhaus am Tierpark sorgt weiter für Ärger. Weil der Neubau in einem Naturschutzgebiet entstehen soll, hatte die Verwaltung Bedenken geäußert.

München - Aufsichtsrats-Chefin Christine Strobl (SPD) stoppte sodann die Planungen. Das Gremium entscheidet, ob das Projekt endgültig tot ist. Die Grünen ätzen nun: „Wären unsere Warnungen früher ernst genommen worden, hätte man Planungskosten sparen können“, sagt Stadträtin Katrin Habenschaden. Strobl bestreitet das. Denn bevor eine Bauvoranfrage gestellt werden kann, müssten bereits erste Planungsschritte finanziert werden. Die CSU wird an den Plänen festhalten. „Der gegenwärtige Zustand ist keine Lösung“, sagt Wirtschaftsreferent Josef Schmid. Landtagsabgeordneter Florian von Brunn (SPD) gehört zu den größten Kritikern des Projektes.

Denn: „Durch ein Mehrangebot an Stellflächen, kommen mehr Autos.“ Das sieht der Chef des örtlichen BA, Clemens Baumgärtner, anders. „Es wird zudem keine Alternative aufgezeigt.“ Die neue Buslinie X 98 zähle nicht dazu. „Dass Familien mit Kindern und Kinderwagen mit der Bahn anreisen und am Hauptbahnhof umständlich in den Bus einsteigen, ist Wunschdenken, nicht Realität.“

Kommentar: Mehr Geld für den ÖPNV als fürs Parkhaus