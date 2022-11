Anzeige mit nur einem Bild: Münchner „Masterpiece“ kostet 8600 Euro Miete - „Nicht mehr alle Latten am Zaun“

Von: Lukas Schierlinger

Wird der überhitzte Wohnungsmarkt in München um eine Episode reicher? Auf Facebook diskutieren User eifrig über ein gewagtes Mietangebot.

München - Als „Masterpiece auf der Prinz-Ludwigs-Höhe“ wird das exklusive Objekt beworben. Sechs Zimmer mit einer Wohnfläche von 190 Quadratmetern sollen potenzielle Mieter ins Sollner Villenviertel locken. Für viele Interessenten könnte allerdings der Preis zum Haken werden. 8600 Euro Miete werden in einem Inserat auf ab-ins-zuhause.de für die Bleibe aufgerufen.

Auf der Facebook-Seite „Wohnung frei in München“, deren Betreiber sich dem Mietmarkt in der Landeshauptstadt widmen, wurde das Angebot geteilt. In der Kommentarspalte diskutieren die User vor allem ob der Preisforderung hitzig. „Anzeige wegen Betrugs ist raus ... Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun“, formuliert es eine Mitleserin relativ drastisch. Eine andere übt sich in ironischer Betrachtung: „Wenn man dieses Mietangebot auf Facebook bewerben muss, kann man es nur belächeln.“

„Masterpiece“ in München: User wundern sich über hohen Mietpreis

Folgende Vorzüge (laut Anzeige) sollen potenzielle Mieter unter anderem auf die Prinz-Ludwigs-Höhe locken: Eichenparkettböden, ein Panoramakamin, eine exklusive Küchenausstattung von namhaften Herstellern, stilvolle Bäder mit höchster Ausstattungsqualität und „LED-Deckenspots mit warmweißem Licht“.

Zudem schwärmen die Anzeigenersteller von der attraktiven Lage in einem der „begehrtesten und elegantesten Wohnorte der Stadt“. Restaurants, Cafés, Biergärten und „vielfältige Einkaufsmöglichkeiten“ sind ebenfalls nicht weit vom hochpreisigen „Masterpiece“ entfernt.

Wohnungsanzeige in München tatsächlich echt? Betrachter wundern sich, dass sie nur ein Foto sehen

Was einige Betrachter rätseln lässt: Lediglich ein Foto ist der Anzeige beigefügt. Und das ist eher wenig aussagekräftig, zeigt einen Treppenaufgang. „Für 8600 Euro gibt‘s auch nur die Treppe. Aber die ist stylo“, scherzt ein Facebook-User. Andere äußern bezüglich des Inserats sogar einen Betrugsverdacht: „Soll wohl den Mietspiegel nach oben treiben. Oder einfach Ängste schüren.“

Wer sich länger mit dem Wohnungsmarkt in München beschäftigt hat, weiß allerdings: In der Isar-Metropole ist nichts ausgeschlossen, wie im Jahr 2022 auch ein Autor feststellen musste.