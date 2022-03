Corona-MPK: Ampel setzt sich über Länder-Wünsche hinweg - Söder spricht von „schlechtem Stil“

Von: Franziska Konrad, Helena Grillenberger

Auf der MPK am Donnerstag wollen Bund und Länder über Corona und den Ukraine-Krieg diskutieren. Söder zeigte sich anschließend enttäuscht von den Ergebnissen. Alle News im Ticker.

MPK am Donnerstag: Söder, Scholz und Co. beraten über Corona und das Auslaufen der Maßnahmen (siehe Ursprungsmeldung).

Söder, Scholz und Co. beraten über Corona und das Auslaufen der Maßnahmen (siehe Ursprungsmeldung). Auch der Ukraine-Krieg wird Thema der Bund-Länder-Runde sein. Söder hat sich bereits auf Twitter zu Wort gemeldet (siehe Ursprungsmeldung).

wird Thema der Bund-Länder-Runde sein. Söder hat sich bereits auf Twitter zu Wort gemeldet (siehe Ursprungsmeldung). Söder äußerte sich nach der MKP in einem Pressestatement: Von den Ergebnissen zeigte er sich zwiegespalten. (siehe 17.17 Uhr).

17.17 Uhr: Von den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz zeigt sich Söder zwiegespalten. Verstimmt zeigte er sich über die Ergebnisse zum Thema Corona. Er hoffe, der „vom Bund durchgeboxte Freedom Day“ werde sich nicht negativ auf die Corona-Lage auswirken. Beschlossen seien die Lockerungen alleine vom Bund, betont der Ministerpräsident ausdrücklich. Die Länder hätten dabei nicht mehr mitreden dürfen. Die Ampel habe sich entschieden, einen Alleingang zu gehen. Die Länder wurden nicht beteiligt.

Söder mit Statement nach MPK: Forderung von Süd-Pipeline

Zu den Ergebnissen zum Thema Ukraine-Krieg zeigte sich Söder erfreut. Beim Stichwort Energiepreise sprach sich der CSU-Chef für eine dringende Entlastung aus. Zwar sei der Umstieg auf Flüssiggas wichtig, so Söder. Man brauche aber dringend auch noch eine Süd-Pipeline für Wasserstoff. Außerdem brachte er erneut eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ins Spiel.

Beim Thema Ukraine-Flüchtlinge wurde Söder ebenfalls deutlich. Der Freistaat rechne noch mit deutlich mehr Flüchtlingen aus der Ukraine. Bund und Länder würden an diesem Punkt – etwa im Hinblick auf eine ordentliche Verteilung – zusammenarbeiten. Der Bund plant nun eine genaue Kostenverteilung. Ebenso werde über Wirtschaftshilfen nachgedacht.

17.08 Uhr: Die Pressekonferenz von Söder ist beendet.

17.03 Uhr: „Wenn der Gesundheitsminister warnt, wie gefährlich alles ist, wie kann er dann Corona für beendet erklären?“, so Söder etwas verärgert. „Diese Verlängerung bis zum 2. April ist ein Versuch der Länder, um den Ablauf von Omikron besser in der Hand haben zu können.“ Söders Hauptsorge: Zum einen die Aufrechterhaltung der Arbeit in den Unternehmen und Betrieben. Der andere Punkt, der Söder beschäftigt: die Corona-Entwicklung in den Schulen. Er zeigte sich besorgt darüber, dass wegen Quarantäne-Maßnahmen Abschlussprüfungen möglicherweise nicht stattfinden könnten. Söder: „Zusammenfassend kann man sagen: Corona-Rückschritt, Ukraine-Krieg Fortschritt.“

MPK-Ergebnisse zur Corona-Pandemie: Söder verärgert – „Schlechter Stil“

17 Uhr: Nun äußert sich Söder zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. „Über Ziel und Inhalt der aktuellen Corona-Lage sind wir besorgt.“ Nach zwei Jahren sei der gemeinsame, einheitlich beschlossene Corona-Weg vorbei. Dies sei ein „schlechter Stil“, so Söder. Er hoffe, der „vom Bund durchgeboxte Freedom Day“ werde sich nicht negativ auf die Corona-Lage auswirken.

16.59 Uhr: Das Abschalten von Kohlekraftwerken sieht Söder als einen Fehler. Gleichzeitig fordert er mehr Innovationen und einen schnelleren Ausbau in puncto Wasserstoff. Söder fordert: „Wir brauchen dringend eine Süd-Pipeline, nicht nur vom Norden.“

16.57 Uhr: „Bei der Finanzierung sind wir noch nicht zu einem Ergebnis gekommen“, gesteht Söder. Bayern hat mit einer riesigen Summe zur Unterstützung schon vorgelegt. „Der Bund erklärt sich bereit, über Wirtschaftshilfen für Firmen einzulenken“, so Söder. „Wir plädieren in Bayern dafür, die Corona-Überbrückungshilfen als Vorlage zu nehmen.“ Eine Steuersenkung ist Söder zufolge der effektivste Weg.

Söder-Statement nach MPK: Bayern rechnet mit deutlich mehr Ukraine-Flüchtlingen

16.54 Uhr: „Wir müssen in Deutschland und in Bayern mit noch deutlich mehr Menschen rechnen“, so Söder in Bezug auf die Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland. „Deshalb ist das erste Wichtige, eine geordnete Verteilung.“

16.53 Uhr: Söders Pressestatement hat begonnen. „Wir haben ein gemeinsames Grundstatement gefunden“, beginnt der Ministerpräsident seine Ansprache.

Update vom 17. März, 16.40 Uhr: Bald dürfte es losgehen, mit der Pressekonferenz von Kanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten. Erfahrungsgemäß tritt auch Markus Söder zu diesem Zeitpunkt vor die Kameras, um ein Statement abzugeben. In den Beratungen von Bund und Ländern ging es unter anderem um den geplanten „Freedom Day“.

Update vom 17. März, 16.11 Uhr: Während der Beratungen von Bund und Länder zum geplanten „Freedom Day“ laufen, meldet sich Ministerpräsident Markus Söder via Twitter zu Wort. Der Alleingang der Ampel bei Corona gegen die überwältigende Mehrheit der Länder schade dem Gesundheitsschutz unserer Bürger, schreibt Söder. „Bund und Länder haben bislang immer gemeinsam und auf Augenhöhe entschieden. So muss es zum Wohle unserer Bevölkerung auch bleiben.“

Ministerpräsidentenkonferenz: Söder meldet sich via Twitter zu Wort

Ursprünglicher Artikel vom 17. März:

München – Vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am heutigen Donnerstag, 17. März, machte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seinem Ärger über Twitter Luft: „Ministerpräsidenten Wüst und Söder beklagen den Wegfall der Schutzmaßnahmen. Dabei hatten sie den Wegfall ALLER Maßnahmen bei der letzten MPK selbst beschlossen. Ohne das von mir vorgelegte Gesetz wäre es ab Montag GENAU dazu gekommen.“

Ministerpräsidentenkonferenz mit Söder: Harsche Kritik aus Bayern

Der Grund für seinen Ärger: Neben Bayern kritisierte nun auch Nordrhein-Westfalen den Ampel-Plan zum Infektionsschutzgesetz. Noch am Donnerstagvormittag hatte Ministerpräsident Markus Söder erneut die geplanten Corona-Vorgaben kritisiert: „Während Corona steil ansteigt, steigt die Politik quasi aus“, sagte der CSU-Vorsitzende im Deutschlandfunk. Im Bundesrat könne der Freistaat den Plänen nicht zustimmen.

MPK: Live-Statement von Söder erwartet – auf Agenda stehen Corona und die Ukraine

Bei der MPK am Donnerstag treffen sich die Länderchefs, um neben der Corona-Politik auch über den Krieg in der Ukraine zu beraten. „Diese Ministerpräsidentenkonferenz muss neben den Beratungen über die Corona-Politik und die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen ein Energiegipfel werden“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Dienstag.

Auch Bayern will das Thema bei der MPK angesprochen wissen. Der Freistaat stellt für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zunächst bis zu einer Milliarde Euro bereit. Man hoffe auf entsprechende Erstattungen, sagte Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch. Von Söder wird im Anschluss ein Statement erwartet. Dieses können Sie hier live mitverfolgen. (hgr mit dpa)

