IAA-Eröffnung: Aktivisten stören plötzlich Scholz-Rundgang – Söder und Reiter schießen gegen Klima-Kleber

Von: Elisa Buhrke, Lucas Sauter Orengo

Zum Start der IAA in München wird mit einer Welle von Protesten gerechnet. Erwartet werden Aktionen von verschiedenen Gruppen.

Die internationale Automobilausstellung IAA findet vom 5. bis 10. September in München statt.

Markus Söder (CSU) und OB Dieter Reiter (SPD) haben in ihren Eröffnungsreden die Klima-Kleber kritisiert.

Mehrere Proteste von Klima-Aktivisten begleiteten den Tag.

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 20.34: Die Polizei München zog Bilanz zum heutigen Tag bezüglich der Einsätze zur IAA und den Klimaprotesten. Mehrere Aktivisten befinden sich in Gewahrsam. Unter anderem stiegen mehrere Aktivisten in den Messesee, zündeten pyrotechnische Gegenstände und blockierten Straßen.

Update, 16.48 Uhr: „Die Party ist vorbei.” Mit diesen Worten begannen Aktivisten von Greenpeace ihre Ansprache auf einer Bühne auf der IAA. Sie begaben sich während des Rundgangs von Olaf Scholz und Markus Söder auf eine Bühne und hielten ein Banner mit der Aufschrift „the party is over” hoch. Das dazugehörige Video wurde auf den Sozialen Medien gepostet.

Update, 15.19 Uhr: Rund um die Eröffnung der IAA in München kam es zu ersten Protesten von Klima-Aktivisten. Zwei Gruppierungen hielten beinahe zeitgleich Aktionen rund um das Messegelände ab.

Update, 14.34 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gegen 14.30 Uhr die IAA in München eröffnet. Zu Beginn seiner Rede brachte er das Publikum in der Messehalle zum Lachen – mit einer Anspielung auf seinen kürzlich erlittenen Sportunfall. Mit Augenklappe sagte der Kanzler: „So schön Joggen auch ist, für manche Strecken nimmt man lieber das Auto“. In seiner Rede hob er anschließend die Bedeutung der Automobilbranche für Deutschland hervor. Die Bundesregierung wolle klimaneutrale Mobilität in Deutschland stärken und nehme dafür im kommenden Jahr unter anderem mehr als 110 Milliarden Euro in die Hand.

IAA in München eröffnet: Markus Söder und Dieter Reiter kritisieren Klima-Kleber – „Ja zum Auto“

Update, 14.24 Uhr: Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in seiner Eröffnungsrede bei der IAA die „Letzte Generation“ kritisiert. Die Automobilbranche sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bayern, ganze 35 Prozent des Gesamtumsatzes seien auf sie zurückzuführen. Deshalb steht für Söder fest: „Mit Klima-Klebern werden wir das Klima nicht wirklich verändern“.

Er sei hingegen „der festen Überzeugung, dass Technik die Lösung ist“. Das bedeute für ihn, weiterhin auf verschiedene Techniken zu setzen: E-Mobilität, Wasserstoff, aber auch auf die synthetischen Verbrenner. Die Zukunft der Automobilbranche solle auch in Bayern stattfinden. Söders klares Statement: „Ja zum Auto, ja zum Automobil.“

Markus Söder und Bundeskanzler Olaf Scholz haben die IAA in München eröffnet. Der bayerische Ministerpräsident kritisierte dabei auch die „Klima-Kleber“. © Sven Hoppe/dpa (Söder) und IMAGO / Political-Moments (Scholz)

Update, 14.07 Uhr: Bürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat gerade zur Eröffnung der IAA in München gesprochen. Dabei hat er die ständigen Blockade-Aktionen von Klima-Aktivisten kritisiert: „Ich bin überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist.“ Klimaschutz könne nur mit dem gemeinsamen Willen der Bevölkerung vorangebracht werden – nicht durch Proteste, die die Mehrheit der Deutschen ablehnen. „Es gelingt nicht dadurch, dass man ständig alle Mobilitätsformen gegeneinander ausspielt, statt gemeinsam Lösungen zu suchen.“ Für Reiter ist klar: „München ist Automobilstandort und bekanntlich eine prosperierende Stadt“.

IAA-Start in München: Lage am Morgen auffällig ruhig

Update, 11.30 Uhr: Die IAA ist heute Morgen in München vor etwa zwei Stunden gestartet. Seit 10 Uhr hat auch der Open Space in der Innenstadt geöffnet. Bisher ist es zu keinen auffälligen Protestaktionen der „Letzten Generation“ oder anderen Gruppierungen gekommen.

Update, 5. September, 7.54 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt trotz seiner Sportverletzung nach München, um die IAA am heutigen Dienstag zu eröffnen. Laut Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erhofft sich die Automobilbranche eine klare Haltung des Kanzlers, wenn es um den viel diskutierten Industriestrompreis geht. Subventionen würden die energieintensive Branche im internationalen Wettbewerb entlasten. Die Automobilhersteller sprechen sich auch für eine Verlängerung der Kaufprämien von E-Autos aus.

In München werden im Rahmen der IAA mehrere Klima-Proteste erwartet. (Symbolbild) © Lennart Preiss/picture alliance/dpa

Auch Scholz‘ Aussagen zu China werden mit Spannung erwartet – so konkurrieren Hersteller wie VW, BMW und Mercedes-Benz mit dem chinesischen Automobilmarkt. Weitere Themen könnten die wachsende Sorge vor Deindustrialisierung und die Sicherung der Arbeitsplätze in der Branche sein. Aufgrund seines Sturzes beim Jogging am Wochenende trägt Scholz derzeit eine schwarze Augenklappe.

IAA startet in München: Klima-Proteste erwartet – Polizei verstärkt in der Stadt

Erstmeldung, 5. September, 7.10 Uhr: München - Die internationale Automobilausstellung IAA in München beginnt am heutigen Dienstag, dem 5. September. Zwischen dem 5. und 10. werden rund 700.000 Besucherinnen und Besucher in München erwartet – und zahlreiche Proteste. Bereits in den vergangenen Wochen hatte besonders die „Letzte Generation“ mehrere Straßen-Blockaden in der bayerischen Landeshauptstadt abgehalten. Zuletzt mischten sich auch Aktionen von Greenpeace und „Extinction Rebellion“ hinzu. Zur IAA kündigten die Klima-Bewegungen jetzt verstärkt Proteste an – die Polizei rechnet mit vielen Einsätzen.

Die Klima-Protest-Gruppe „Letzte Generation“ hatte jüngst München als „Hochburg“ ihrer Aktionen bezeichnet. Zahlreiche Blockaden hielten die Aktivisten seitdem ab.

Schon im vergangenen Jahr hatten Klima-Aktivisten während der IAA in München zahlreiche Demos abgehalten. Die Polizei München kündigte bereits an, während der Ausstellung zahlreich im gesamten Stadtgebiet präsent zu sein.