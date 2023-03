U-Bahn in München komplett lahmgelegt: Streik-Chaos geht am Freitag weiter – Großdemo geplant

Von: Elisa Buhrke, Lucas Sauter-Orengo, Katarina Amtmann

Ein Verdi-Streik beeinträchtigt über zwei Tage weite Teile des öffentlichen Lebens in München – betroffen sind der ÖPNV und die AWB.

Aufruf für Pendler: Münchner sollen den ÖPNV größtenteils meiden.

Vom Streik betroffen sind weite Teile des ÖPNV, sowie die Abfallwirtschaft (AWB).

Alle News und Entwicklungen finden Sie hier im Ticker.

Update, 20.19 Uhr: Am Freitag geht der Streik in München weiter, es ist mit ähnlichen Ausfällen im ÖPNV zu rechnen wie bereits am Donnerstag. Diesmal ist allerdings nicht nur München betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg und Bayreuth zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Für Aufsehen gesorgt hatte am Donnerstag eine Aktion einer Klimagruppe, die während des Streiks Busse blockierten, um nicht streikende Fahrer an der Ausfahrt zu hindern. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann äußerte sich extrem verärgert über die Aktion.

Auch am Freitag wollen Klimagruppen die Streiks in München unterstützen. Fridays for Future plant eine große Demonstration, an der auch Streikende teilnehmen. Die Organisation erwartet in München 4000 bis 8000 Teilnehmer. Deren Anreise dürfte dabei allerdings vom Warnstreik behindert werden.

Ein Warnstreik legte am Donnerstag den ÖPNV in München lahm, am Freitag geht es weiter. © Sven Hoppe/dpa

Streik legt U-Bahn in München bereits am Donnerstag komplett lahm

Update, 15.43 Uhr: Der U-Bahn-Betrieb ist laut MVG derzeit weiterhin vollständig eingestellt. Bei der Tram verkehrt lediglich die Linie 20 noch bis etwa 20 Uhr. Etwa die Hälfte aller Busse fährt weiterhin, allerdings in unregelmäßigen Abständen. Die Linien X30, 58/68 und 153 entfallen. Ebenso alle Nachtlinien der Tram, Nachtbusse fahren nur sehr eingeschränkt.

Update, 15.22 Uhr: Auch die Müllabfuhr streikt ab heute. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) dazu aufgerufen. Sämtliche Wertstoffhöfe und das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 bleiben bis Samstag, 4. März, geschlossen. Bis einschließlich Freitag werden größtenteils keine Tonnen geleert. Auch das Wertstoff- und das Giftmobil fahren nicht. Teile der Verwaltung sind ebenfalls betroffen. Die AWM bittet deshalb alle Einwohner in München um Verständnis und darum, möglichst wenig Müll zu erzeugen.

Warnstreik in München: Nur 35 der 500 Fahrer im Einsatz

Update, 12.43 Uhr: Wie die MVG wissen lässt, ist der Betrieb der Linie U6 wieder eingestellt worden. Die Linie war am Vormittag überraschend im 10-Minuten-Takt gefahren, auf Grund von zu wenig Personal sind die Fahrten jetzt wieder beendet.

Update, 10.36 Uhr: Laut MVG sind aktuell im Bereich Fahrdienst (U-Bahn, Bus und Tram) noch 35 von 500 Fahrern im Einsatz.

Update, 9.32 Uhr: Seit 9 Uhr ist die Linie 20 der Tram im 20-Minuten-Takt wieder unterwegs. Ansonsten ist der Tram-Betrieb komplett eingestellt.

Streik-Chaos in München: „Hier geht kaum etwas vorwärts“ - keine Taxis mehr verfügbar

Update, 9.13 Uhr: Ein Anruf bei der Taxi-München eG ergibt: Nicht wenige Bewohner der Landeshauptstadt haben im Zuge des Streiks offenbar das Verkehrsmittel gewechselt. Folgende Bandansage ertönt gegen 9.15 Uhr: „Aufgrund des erhöhten Aufkommens sind derzeit keine Fahrzeuge verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal

Update, 8.59 Uhr: Wie die MVG mitteilt, ist seit 7.30 Uhr zumindest die U6 in Betrieb. Hier fahren Züge im 10-Minuten-Takt.

Update, 8.26 Uhr: Wie ein Reporter bestätigt, staut sich der Verkehr auf Münchens Straßen. „Ich bin auf der A99 bei Freiham, hier geht kaum etwas vorwärts“. Das Navigationssystem im Wagen warne bereis, möglichst nicht in Richtung Zentrum zu fahren.

Streik-Chaos in München: Überfüllte Straßen rund um die City - „Hier geht kaum etwas vorwärts“

Auch sämtliche Strecken des Mittleren Rings würden bereits „rot“ gekennzeichnet. „Es ist deutlich mehr als sonst“, bestätigt der Reporter. U-Bahnen und Trams stehen in München heute still, bei den Bussen fährt aktuell im Schnitt nur jeder zweite.

Update, 7.15 Uhr: Der Berufsverkehr in München rollt. Ein Blick auf die aktuelle Staulage via Google Maps zeigt, was unter anderem der ADAC befürchtet hatte: Viele Münchner sind zum Streik-Start auf das Auto umgestiegen. Sämtliche Abschnitte des Mittleren Rings sind aktuell stark befahren. Streckenweise geht hier nur Stop and Go, an anderen Teilen, wie dem Georg-Brauchle Ring, stehen die Autos am Donnerstagmorgen (Stand: 7.18 Uhr).

Streik in München: Volle Straßen - Stau am Donnerstagmorgen

Update vom 2. März, 6.05 Uhr: Die Gewerkschaft Verdi macht mit ihren Warnstreiks ernst. In München werden für zwei Tage U-Bahnen, Trams und Busse stehen bleiben (siehe Erstmeldung).

Streik in München: Die U-Bahnhöfe bleiben leer. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ab Betriebsstart am Donnerstagmorgen hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitarbeiter zur zweitägigen Arbeitsniederlegung aufgefordert. Die Aktion soll in den Tarifverhandlungen Druck machen, in denen die Gewerkschaft für München ein deutliches Lohnplus und die Angleichung an den Flächentarifvertrag fordert. Zudem verlangt Verdi von der Politik eine bessere Ausstattung des ÖPNV für die Verkehrswende.

U-Bahn, Busse und Trams: Streik im Münchner ÖPNV – Aufruf an Pendler

Von dem Streik nicht betroffen sind die S-Bahnen, die von der Bahn betrieben werden sowie Regionalbahnen und -busse. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG rief dazu auf, Bus, U-Bahn und Tram an beiden Tagen zu meiden. Die U-Bahn wird am Donnerstag zunächst aus Sicherheitsgründen gar nicht in Betrieb gehen. Ob später dann einzelne U-Bahnen und Trams fahren, hänge von der Personalsituation ab, hieß es dazu. Im Busbereich werde etwa jedes zweite Fahrzeug eingesetzt und auf das Gesamtnetz verteilt werden. Hier macht sich bemerkbar, dass Bus-Kooperationspartner der MVG nicht vom Warnstreik betroffen sind.

Wer zahlt das Gehalt bei Streik? Was man zum Streikgeld wissen muss Wenn die Arbeit niedergelegt wird und die Belegschaft im Streik ist, muss der Arbeitgeber keinen Lohn mehr zahlen. In der Regel wird in solchen Fällen ein sogenanntes Streikgeld gezahlt. Dieses kommt dann von den Gewerkschaften.

Am Freitag wird die Aktion im Nahverkehr ausgeweitet. Dann trifft der Streik auch Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Bamberg, denn im Flächentarifvertrag des ÖPNV wird ebenfalls gerade verhandelt.

Auch bei den parallel laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst macht die Gewerkschaft am Donnerstag weiter Druck. Unter anderem sollen in München Mülltonnen stehen bleiben und Wertstoffhöfe betroffen sein. Auch in Augsburg soll am Donnerstag die Abfallwirtschaft betroffen sein.

„Donnerstagfrüh kein U-Bahn- und Trambetrieb“. Ein Streik legt den ÖPNV in München lahm. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Streik-Chaos in München: ÖPNV und Abfallbetrieb lahmgelegt - alle Infos hier im Ticker

Erstmeldung vom 1. März: München - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden weite Teile des Lebens in München ab Donnerstag, 2. März, bis Freitag, 3. März, lahmlegen. Im Vergleich zu anderen Städten in Bayern soll in der Landeshauptstadt der Streik über zwei volle Tage andauern. Betroffen ist der ÖPNV, wo U-Bahnen und Straßenbahnen den Betrieb einstellen werden. Die S-Bahn sei nicht betroffen, auch Teile der Busse werden wohl fahren.

Streik in München: ÖPNV und Abfallbetrieb lahmgelegt – alle Infos hier im Ticker

Die MVG reagierte auf die Verdi-Ankündigung bereits: Man erwarte „erhebliche Einschränkungen bei U-Bahn, Tram und Bus“, hieß es. Ein geregelter Betrieb werde erst wieder am Samstag möglich sein. Man plane aber, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten. In München werden am Donnerstag und Freitag auch die Abfallwirtschaftsbetriebe betroffen sein. Voraussichtlich würden die Restmülltonnen, Papier- und Biotonnen nicht geleert, hieß es von der Gewerkschaft. Auf den Wertstoffhöfen könne Sperr- und Sondermüll nicht abgegeben werden.

Streik in München: Auch Wertstoffhöfe betroffen – Alle News im Ticker

Möglicherweise wird die Aktion auf den Wertstoffhöfen auch am Samstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert für Beschäftigte unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt für Beschäftige im öffentlichen Dienst; bislang konnte mit der Arbeitgeberseite noch keine Einigung erzielt werden. Den Warnstreik am Donnerstag und Freitag hatte Verdi gemeinsam mit Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Alle News, Infos und Entwicklungen rund um den Streik in München finden Sie immer aktuell hier im Text.