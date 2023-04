Ticketkontrolle eskaliert: Fahrgast (24) spuckt Zugbegleiterin ins Gesicht und schlägt sie nieder

Von: Adriano D'Adamo

Auf der Zugfahrt von München nach Ingolstadt kam es zu einer physischen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einer Zugbegleiterin. Der Fahrgast war der Polizei bekannt und wurde festgenommen.

München – Eine Ticketkontrolle in der Nacht von Sonntag (23. April) auf Montag endete in einer Festnahme. Ein 24-jähriger Fahrgast griff eine 56-jährige Zugbegleiterin an. Der Fahrgast konnte kein Zugticket für seine Fahrt von München nach Ingolstadt vorzeigen, woraufhin die Situation eskalierte und er handgreiflich wurde.

Kein gültiges Ticket für Regionalzug: Fahrgast spuckt Zugbegleiterin an und schlägt zu

Gegen 00:30 Uhr fand der Vorfall kurz vor dem Halt in Petershausen statt. Nachdem die Zugbegleiterin den Fahrgast aufgefordert hat, ein gültiges Ticket vorzuzeigen, wies sie ihn daraufhin, dass er beim nächsten Halt aussteigen muss. Der 24-Jährige weigerte sich aufzustehen, als die Kontrolleurin ihm an den Arm fasste, um ihn aufzuhelfen.

Die Polizei nahm den 24-jährigen Fahrgast fest (Symbolbild) © Imago Images/Jochen Tack

Anstatt aufzustehen, spukte der Fahrgast ihr ins Gesicht und schlug der Frau auf ihr Ohr. Die Zugbegleiterin ging als Folge des Angriffs zu Boden. Ein 67-jähriger Fahrgast griff ein und kam der Zugbegleiterin zu Hilfe. Sie informierte anschließend die Polizei über den Vorfall, die am Bahnhof Petershausen bereits warteten, um den Fahrgast festzunehmen.

Angreifer war der Polizei bereits bekannt: 24-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord trafen am Bahnhof ein, nahmen den 24-Jährigen fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Der Fahrgast trug keine Ausweisdokumente mit sich, dennoch konnte Polizei ihn identifizieren. Der Angreifer ist bereits polizeibekannt und den Beamten im Bahnhofsmilieu mehrmals aufgefallen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete für Montag (24. April) eine Vorführung vor einen Haftrichter wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen an. Die Überwachungsvideos aus dem Zug werden für die Beweissicherung ausgewertet. Durch den Schlag erlitt die Frau Schmerzen im Kiefer. Sie trägt ein Hörgerät auf dem Ohr, auf das der 24-Jährige schlug. Nach dem Angriff hört sich auf dem Ohr leicht eingeschränkt.