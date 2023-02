Mischlingshund Corleone ist im Münchner Tierheim und sucht ein neues Zuhause – Besitzer sollten erfahren sein

Er braucht eine starke Führung

Der Mischling Corleone ist im Tierheim gelandet und sucht ein neues Zuhause. Wenn er sich wohlfühlt, ist er freundlich und anhänglich – trotzdem müssen seine zukünftigen Besitzer einiges beachten.

München - Corleone ist im Münchner Tierheim, weil seine ehemaligen Besitzer mit ihm überfordert waren. Jetzt ist der kastrierte Mischlingsrüde auf der Suche nach einem neuen Zuhause mit erfahrenen Hundehaltern – die ihm auch kräftemäßig gewachsen sind: Corleone hat eine Schulterhöhe von 60 Zentimetern und wiegt 33 Kilogramm. Es wäre wichtig, dass der 3-Jährige in ein stabiles und strukturiertes Umfeld kommt, denn neue Besitzer müssen einiges beachten.

Name: Corleone

Geburtsdatum: 24.09.2019

Geschlecht: männlich

Rasse: Mischling

kastriert: Ja

Erfahrene Besitzer notwendig

Der Mischling ist gegenüber seiner Bezugsperson anhänglich und verschmust

Corleone hat in den letzten Monaten sehr an sich gearbeitet und ist erfolgreich im Trainingsprogramm des Tierheims. So verhält er sich Fremden gegenüber zurückhaltend, eher neutral. Anders als gegenüber seiner Bezugsperson: Bei ihr ist Corleone freundlich, anhänglich und verschmust.

Auch mit Hunden kommt der 3-jährige Mischling immer besser zurecht. Im direkten Kontakt mit Rüden und Hündinnen zeigt er sich offen. Allerdings braucht er eine starke Führung – fehlt ihm diese, reagiert er manchmal noch aggressiv an der Leine. Daher sucht das Tierheim nach erfahrenen Hundehaltern für Corleone. Auch, weil er bei fehlender Führung auch auf Fußgänger, Jogger und LKWs reagiert, wenn diese ihm zu nahe kommen.

Auf grundlegende Kommandos hört Corleone gut

Trotzdem hat der Mischling einen guten Grundgehorsam, lässt sich gut an der Leine führen und reagiert – ohne anderweitige Reize – gut auf den Rückruf. Außerdem kennt der die gängigen Kommandos für Sitz, Platz, Freigabe und Abbruch.

Zukünftige Halter sollten einiges beachten: Corleone braucht hundeerfahrene Besitzer, die mit ihm an seinen Unsicherheiten arbeiten. Das Tierheim sucht für ihn einen kinderlosen Platz, auch Katzen sollten dort nicht wohnen.

Kontakt: Hundehaus 1, Tel.: 089/921 000 - 26