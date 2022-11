Sie kommt aus dem Ausland: Hündin Leni hat gesundheitliche Probleme - und sucht jetzt neues Zuhause

Von: Lucas Sauter-Orengo

Bracke Leni aus dem Münchner Tierheim sucht ein neues Zuhause. © Tierheim München

Hündin Leni ist vertrauten Menschen gegenüber freundlich und verschmust. Sie hat jedoch gesundheitliche Probleme. Jetzt sucht sie ein neues Zuhause.

München - Bracken-Hündin Leni aus dem Münchner Tierheim stammt aus Bosnien und sucht jetzt ein neues Zuhause. Die Hündin ist im März 2018 zur Welt gekommen, ist kastriert und wiegt etwa 20 Kilo. Leni ist ihren Bezugspersonen gegenüber freundlich und aufgeschlossen, wer die liebe Hündin aufnehmen will, sollte jedoch einige Sachen beachten.

Münchner Tierheim: Hündin Leni kommt aus dem Ausland - und sucht jetzt neues Zuhause

Leni ist bei Fremden anfangs sehr zurückhaltend und schüchtern. Sie liebt lange, ausgiebige Spaziergänge und läuft gut an der Leine mit. Probleme macht ihr schon länger der Vorderlauf. Wichtig ist moderate Bewegung und regelmäßige Behandlungen eines Physiotherapeuten sowie Arthrosemanagement durch Schmerzmittel. Leni sollte als rassetypisch jagdlich ambitionierte Hündin erst von der Leine gelassen werden, wenn der Rückruf zuverlässig funktioniert und ausreichend Beziehungsarbeit geleistet wurde.

Name: Leni

Rasse: Bracke

Geburtstag: Etwa März 2018

Farbe: Dunkelbraun/Braun

erfahrene Hundehalter gesucht

Tierheim München: Katzen, Hunde, Papageien - viele Tiere suchen ein neues Zuhause

Das Tierheim informiert, dass die Hündin möglicherweise in wildreichen Gebieten zeitlebens an der Leine zu führen ist. Das Tragen eines GPS-Trackers wird dringend empfohlen. Als Beschäftigung bietet sich Jagdersatztraining wie Fährtensuche an – parallel dazu sind feste Strukturen und Ruhezeiten als Ausgleich nötig. Leni sucht ein ruhiges Zuhause am besten mit ebenerdigem Zugang. Kindern gegenüber ist sie aufgeschlossen und freundlich, diese sollten aber schon etwas standfester sein. Für mehr Informationen über Leni können sie unter Tel.: 089/92100028 das Tierheim kontaktieren.

