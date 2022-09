Tierheim schlägt Alarm: 70 Hunde auf der Warteliste - Rettungspaket gefordert

Von: Nadja Hoffmann

Lebt seit diesem Juli im Tierheim: Chow-Chow-Rüde Kron. © Tierheim München

Nichts weniger als ein Hilferuf kommt aus dem Münchner Tierheim. Dort sind in allen Abteilungen die Plätze voll. Es gibt Wartelisten für neue Abgabe-Tiere. Fachkräftemangel und die hohen Energiekosten verschärfen die Situation.

Vier Pfoten gegen die Einsamkeit: In den Lockdowns haben sich viele Menschen ein Haustier zugelegt. Unüberlegt und mit bitteren Folgen für die Zamperl und Samtpfoten. Viele von ihnen sind nach dem Ende der Corona-Maßnahme im Tierheim gelandet. Dort sind alle Plätze belegt, es gibt inzwischen sogar Wartelisten. Verschlimmert wird die Situation auch hier durch hohe Energiekosten. „Wir Tierheime sind in großer Gefahr“, heißt es deshalb in einem Hilferuf.

Wartelisten in allen Abteilungen

„Auch unser Münchner Tierheim ist schon seit Monaten an der Belastungsgrenze“, verdeutlicht deren Sprecherin Kristina Berchtold. „Wir bekommen jede Woche mehr Abgabeanfragen rein als wir unterbringen können.“ In allen Abteilungen gebe es mittlerweile Wartelisten. Darauf: Besitzer, die sich gedulden müssen, bis für ihr Tier ein Platz frei wird.



„Im Hundebereich zum Beispiel befinden sich mittlerweile 70 Wartende auf dieser Liste.“ Das heißt, bis ein Zamperl abgegeben werden kann, vergehen inzwischen ganze Wochen. Ein Zustand, der nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Bayern und in allen Bundesländern eingetreten ist. Zu den Fellknäueln, die erst seit Kurzem im Münchner Tierheim leben, gehört Kron. Der Chow-Chow kam dort im Juli an – in einem schlechten Zustand, kaum erzogen und mit gesundheitlichen Problemen. Ein Paket, mit dem sich schwer ein Zuhause findet.



Lage spitzt sich dramatisch zu

Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, fordert von der Politik klare Regeln für Zucht und Haltung, zudem ein Verbot des Online-Tierhandels. Fachkräftemangel und die Energiekrise würden dazu beitrage, dass die Tierheime in den nächsten Monaten in Existenznot geraten werden. „Oft verlassen sich Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wie selbstverständlich darauf, dass Tierheime Anlaufstellen für Tiere und Tierhalter in Not sind. Das aber kann angesichts der prekären Lage vielerorts kaum noch gewährleistet werden.“



Die Lage in den Häusern, die sein Dachverband vertritt, sei dramatisch. Und habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund der „politischen Ignoranz“ gegenüber praktischen Tierschutz zugespitzt. „Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam helfen“, unterstreicht Schröder. „Wir brauchen ein Rettungspaket!“