CSU will Waschanlagen für Hunde in München

Rund 15.000 Euro kostet einer der Hunde-Waschanlagen, die die CSU entlang frequentierter Gassigehstrecken aufstellen lassen will. Braucht es das wirklich?

München - Hunde sind ja großartige Viecherl, so süß und treu. Doch Hygiene ist nicht ihre Stärke. Wer derzeit bei diesem Sauwetter mit seinem Vierbeiner spazierengeht, weiß, was gemeint ist. Aber genau dafür hat die CSU jetzt die Lösung: Sie will Waschanlagen für Lumpi & Co. aufstellen lassen. Kein Witz!

Am Freitag brachte die CSU-Stadtratsfraktion den Antrag ein. „Es wäre doch eigentlich eine feine Sache, wenn man die Hundewäsche direkt nach dem Gassigang schon auf dem Nachhauseweg im Freien erledigen könnte“, sagt CSU-Stadträtin Dorothea Wiepcke. „Wir wollen daher in München ein Modellprojekt mit sogenannten Hunde-Waschstationen entlang frequentierter Gassigehstrecken starten.“ Immerhin gibt es ja gut 36.000 Hundebesitzer in der Weltstadt mit Herz.

Hundewäsche für zwei bis drei Euro

Wie diese Reinigungs-Boxen aussehen, zeigt unser Bild oben. Rund 15.000 Euro kostet einer dieser Apparate, der übrigens das Viecherl nach dem Waschen auch noch trocken föhnt. Für Lumpis Dusche soll Herrchen dann zwei bis drei Euro in den Automaten werfen. Ähnlich wie es bei Staubsauger-Anlagen an der Tankstelle funktioniert.

Aufgestellt werden sollen die Anlagen unter anderem im Nordteil des Englischen Gartens, im Olympiapark oder auch im Westpark. Ob’s sowas wirklich braucht? Auch darauf hat die CSU eine Antwort: „Wir wollen eine moderne Stadt sein. Da wäre solch eine Aktion ein echtes Zeichen.“

Pro und Contra: Das meinen zwei Hundebesitzer:

+ © Achim Schmidt Alex Röttinger (44, mit Fidelio), Designer aus München: Das Fell meines Terriers wird regelmäßig getrimmt. Wenn er nass ist, muss man ihn nur abtrocknen – sehr pflegeleicht. Ich glaube, eine Waschanlage ist für Hunde wie Labradore eine gute Sache. Die lieben ja Wasser.