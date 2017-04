Wegen Naturschutzgebiet: Stadt stoppt Parkhaus am Tierpark

Die Stadt hat die Planungen für das Tierpark-Parkhaus vorerst gestoppt. Nach tz-Infos gibt es Bedenken gegen den Neubau wegen des Naturschutzes. Der Aufsichtsrat muss entscheiden, ob das Projekt gestorben ist. Der nächste Rückschlag für Zoo-Boss Baban.

München - Hellabrunn-Chef Rasem Baban hatte einst den Traum von einem Parkhaus am Tierpark – komplett recycelbar, mit Gründach, Biotop und begrünter Fassade. Doch die Stadt war nicht bereit, zwölf Millionen Euro zu investieren. Die Planungen liefen fortan eher in die Richtung eines konventionellen Gebäudes. Und selbst das könnte scheitern. Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeisterin Christine Stobl (SPD) bestätigte gestern exklusive tz-Infos: „Ich habe mit Herrn Baban gesprochen, und wir waren uns einig, dass die Pläne vorerst zu stoppen sind. Es geht ja auch um Geld.“

Der Zoo hatte im November eine Bauvoranfrage gestellt. Und das Planungsreferat sieht den Neubau kritisch, vor allem, da er im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet hätte entstehen sollen. „Das Schreiben ist nicht gänzlich ablehnend, aber der Tenor geht eher dahin, dass es schwierig werden könnte“, sagt Strobl. Zoo-Chef Baban zur tz: „Wir haben die Planungen gestoppt, weil es offene Fragen gibt. Das müssen wir neu bewerten. Das heißt nicht, dass das Parkhaus gestorben ist.“ Tatsächlich entscheidet demnächst der Aufsichtsrat. „Wenn es wirklich aussichtslos ist, dann muss man überlegen – auch über Alternativen nachdenken“, sagt Strobl.

Parkhaus laut Gutachten nötig

Dass überhaupt ein Parkhaus nötig ist, begründet der Zoo mit verschiedenen Gutachten. Von den rund zwei Millionen Besuchern im Jahr reisen demnach bis zu 30 Prozent mit Autos an – und die verstopfen die Straßen in den Vierteln. Entstehen sollte daher ein Parkhaus an der Siebenbrunner Straße mit Platz für etwa 1200 Fahrzeuge.

+ Es gibt zwei Parkplatzflächen am Tierpark. Auf dem Areal an der Siebenbrunner Straße ist ein großes Parkhaus geplant – doch das Projekt wankt. © tz

Die Grünen kritisieren das Projekt schon seit Anbeginn. Fraktions-Vize Katrin Habenschaden: „Es freut uns, dass bei der Stadtverwaltung ein Umdenken stattgefunden hat und nun unsere Bedenken zum Parkhaus geteilt werden.“

Allerdings waren die Befürworter des Projektes bisher in der Mehrheit – sowohl im Aufsichtsrat als auch im Stadtrat. Die CSU jedenfalls wird die Pläne wohl weiter forcieren, denn Einwände der Verwaltung habe es bereits bei anderen Zoo-Projekten gegeben. CSU-Vize Evelyn Menges: „Wenn es nach den Denkmalschützern gegangen wäre, hätten wir bis heute kein neues Elefantenhaus.“

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Denn ab dem 22. April wird es einenExpress-Bus direkt zum Tierpark Hellabrunn geben.