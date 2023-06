Till Lindemann kommt erneut nach München – und spielt wohl vor ausverkauftem Haus

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Till Lindemann kommt Ende 2023 für eine Solo-Show nach München. Fans, die ihre Tickets aufgrund der Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger loswerden möchten, gibt es offenbar kaum.

München – Bei seinen vier Gastspielen im Juni erhielt Till Lindemann reichlich Gegenwind. Dennoch wagt sich der Sänger im Jahr 2023 noch einmal nach München. Bei seiner Show am 18. Dezember wird der 60-Jährige alleine im Zenith erscheinen, ohne die Bandkollegen von Rammstein.

Mehrere Frauen hatten Mitte des Jahres zum Teil gravierende Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Es steht im Raum, dass bei Partys im Bandumfeld Drogen verabreicht wurden, ohne dass die Frauen davon wussten. Zwischen einigen von ihnen und Lindemann soll es in der Folge zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Für Schlagzeilen sorgte auch die angebliche Groupie-Rekrutierungstaktik einer eigens abgestellten „Casting-Direktorin“. Lindemann hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz beauftragt, seine Interessen zu vertreten.

Till Lindemann kommt für Solo-Show nach München: Kein neuer Gegenwind für Rammstein-Sänger?

Bei den vier Rammstein-Auftritten im Juni 2023 war es rund um die Konzert-Location zu Protesten gegen Lindemann und die Band gekommen. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) ließ in der umstrittenen „Row zero“ keine Zuschauer zu und gab ein Awareness-Konzept für die Shows in Auftrag.

Till Lindemann hat für Ende des Jahres 2023 eine Solo-Tour geplant. © Malte Krudewig/dpa

Lindemanns Solo-Auftritten scheint die Debatte um seine Person nicht groß geschadet zu haben. Tickets für den Auftritt des Rammstein-Sängers in München sind derzeit keine mehr verfügbar. Seine Tour beginnt der 60-Jährige am 8. November mit einem Konzert in Leipzig. Im Vorfeld rührt der Veranstalter der Tour kräftig die Werbetrommel: „Seine Konzerte sind so beeindruckend wie ein Vulkanausbruch, wenn man im Epizentrum steht und gleichzeitig mit maximaler Kraft ‚Steh auf!‘ singt. Millionen von Fans auf der ganzen Welt sind begeistert von seiner Ausstrahlung, Kunstfertigkeit und brachialen Energie.“

Einnahmen von Rammstein-Konzerten spenden? Stadträte fordern „klares politisches Zeichen“

Als „örtlicher Veranstalter“ des München-Konzerts firmiert im Netz die Global Concerts GmbH. Spricht alles dafür, dass die Show am 18. Dezember wie geplant stattfinden kann? Eine Anfrage von tz.de blieb zunächst unbeantwortet. Fans, die nach Aufkommen der Vorwürfe gegen Lindemann ihre Tickets loswerden wollen, finden sich auf einschlägigen Portalen nur ganz vereinzelt. Etwas anders scheint dies in Stuttgart auszusehen, wo sich Lindemann im Dezember 2023 ebenfalls angekündigt hat.

Unterdessen hat die Münchner Stadtratsfraktion von Die Linke/Die Partei angeregt, die gesamten Einnahmen der Rammstein-Konzerte im Juni an Betroffene sexueller Gewalt zu spenden. Die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) wird im entsprechenden Antrag beauftragt, die Olympiapark GmbH dazu zu bewegen, über die erzielten Einnahmen aufzuklären. Zur Begründung für ihren Vorstoß erklären die Stadträte Marie Burneleit, Stefan Jagel und Thomas Lechner: „Die Konzertreihe steht im krassen Gegensatz zu den Prinzipien der Stadt München.“ Man erhoffe sich durch die geforderte Spende ein „klares politisches Zeichen gegen Gewalt an Frauen“.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.