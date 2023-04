Tiny House im Englischen Garten: Vagabundo-Gründer wollen Wohnen neu denken

Von: Regina Mittermeier

Andi (l.), Michi (r.) und sowie Luca (nicht im Bild) haben das zweistöckige Tiny House entwickelt. © Oliver Bodmer

München sprudelt vor Ideen, das zeigen aktuelle Zahlen. Denn nirgends sprießen mehr junge Unternehmen aus dem Boden. Deshalb stellen wir Gründer und ihre Ideen in einer Serie vor.

München - Wer am ehemaligen Umspannwerk Hirschau im Englischen Garten vorbeikommt, könnte meinen, dort sind Außerirdische gelandet. Denn der metallische zweistöckige Container mit dem Bullaugenfenster, der da auf Stelzen steht, erinnert an ein Ufo - zumindest bis Michi Leitner die Tür im unteren Stock öffnet und grinsend rausschaut.

Das Tiny House von Vagabundo kann bequem transportiert werden

Es ist definitiv kein Raumschiff, was Andi Müllner, Luca Knipp und er entwickelt haben, sondern ein Tiny House. Das Besondere: Ihre Mini-Häuser bieten mit zwei Etagen mehr Raum als andere Konzepte. Mit der Idee gründeten sie 2020 ihre Firma Vagabundo.

Essecke, Küche, Bad Wohn- und Schlafbereich: Alles hat auf 35 Quadratmetern Platz. © Oliver Bodmer

Vagabunden sind Leute, die nicht sesshaft sind und lieber durch die Welt ziehen. Der Name passt für das Projekt, denn die Mini-Häuser sind mobil. Man kann sie auf dem Boden, auf Stelzen oder auf einem Fahrgestell platzieren und so auch herumfahren, erläutert Andi. Für den Transport wird das Obergeschoss auf den unteren Stock herabgesenkt - so, als würde man einen Deckel auf eine Box stülpen.

Andi, Michi und Luca sind alle 33 Jahre alt - und gern unterwegs. Sie lieben die Freiheit beim Camping, auf dem Motorrad oder beim Surfen. Frei leben bedeutet für sie gut leben - und dafür braucht es gute Rohstoffe, sagt Michi. „Unsere Häuser werden in Deutschland gefertigt aus Holz, das hierzulande produziert wird.“

Das Tiny House von Vagabundo am ehemaligen Umspannwerk erinnert an ein Ufo. © Oliver Bodmer

Außerdem sollen sie über mehrere Generationen genutzt werden - und so nachhaltig sein. Er und Andi sind Wirtschaftsingenieure. Im Studium in München trafen sie Architekt Luca - und gründeten zusammen ihre Firma.

Gründer wollen eine Lösung für die Wohnungsnot in München bieten

Denn wie in vielen Städten ist bezahlbarer Wohnraum in München rar. Mit ihren Tiny Houses wollen sie eine Lösung dafür liefern. Kosten je Häuschen: 90 000 bis 150 000 Euro. Das ist zwar günstiger als selber bauen. „Man braucht aber natürlich trotzdem einen Grund, auf den man es stellen kann“, sagt Andi. Und Flächen sind Mangelware...

Kühlschrank und Schubladen für Besteck und Geschirr sind platzsparend verbaut. © Oliver Bodmer

Wer nur wenig Platz hat, wählt das kleinste, 19 Quadratmeter große Modell, das größte hat 45. Am ehemaligen Umspannwerk steht das mittlere, zweistöckige Musterhaus. Schlafzimmer, Bad, Wohn- und Kochbereich finden auf 35 Quadratmetern Platz.

Mit der richtigen Herangehensweise hat die Firmengründung Erfolg

Auf das Musterhaus sind die drei sehr stolz. Vor allem „zu sehen, wie alles was man mühselig investiert hat, endlich funktioniert“, sagt Andi. Und das „sogar teilweise besser als erwartet“. Trotzdem sollte man sich gut überlegen, ob man mit Freunden eine Firma gründen will, erzählt er. Es war zwar eine „super Erfahrung, die einen bestätigt weiterzumachen.“ Aber: „Das klappt nicht immer.“ Andis Tipp: In Diskussionen alle Meinungen berücksichtigen, dann findet man im besten Fall einen gemeinsamen Weg.

Genauso wie er, Luca und Michi