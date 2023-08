Trauer nach dem Todesfall: Wer Familie und Erben jetzt helfen kann – Münchner Fachanwalt gibt wichtige Tipps

Rat vom Profi

Nicht jeder Erbe ist imstande, sich um alle rechtlichen Angelegenheiten zu kümmern, wenn ein Todesfall in der Familie eingetreten ist - oft ist auch die Trauer noch zu groß. In solchen Fällen kann ein Testamentsvollstrecker eingesetzt werden, der diese Aufgaben übernimmt.

München - „Die Testamentsvollstreckung ist in unterschiedlichen Ausprägungen ein Gestaltungsmittel in einem Testament“, sagt Wolfgang Böh, Fachanwalt für Erbrecht in München-Gräfelfing. Die bekannteste Form sei die sogenannte Auseinandersetzungstestamentsvollstreckung, „die aus meiner Sicht Thema bei fast allen Testamenten sein sollte“.

Der ernannte Testamentsvollstrecker habe in diesem Zusammenhang die Aufgabe, den Nachlass zu sichern, die Erbschaftssteuererklärung abzugeben, Nachlassverbindlichkeiten auszugleichen und den Nachlass an die jeweiligen Erben zu verteilen. Doch diese Art der Testamentsvollstreckung habe verschiedene Vor- und Nachteile.

+ Im Trauerfall brauchen Angehörige oft Hilfe in rechtlichen Angelegenheiten © IMAGO / Rolf Poss

München: Beim Todesfall in der Familie ist nicht jeder Erbe imstande, sich rechtlich zum kümmern

Zunächst zu den spezifischen Vorteilen. „Wenn es mehrere Erben gibt, gilt im Rahmen der Erbengemeinschaft das Einstimmigkeitsprinzip: Entscheidungen können also nur getroffen werden, wenn alle Erben der Gemeinschaft zustimmen“, erklärt Böh. Das bedeute, dass bei einer Uneinigkeit der Erben der Nachlass ungeregelt ist und auf Dauer nicht abgewickelt werden kann.

„Diese Pattsituation löst ein Testamentsvollstrecker auf, da er nicht auf die Zustimmung aller Erben angewiesen ist“, sagt der Münchner Fachanwalt. Vielfach seien Erben froh, dass sie den Nachlass nicht abwickeln müssten. „Denn dies ist rechtlich zum Teil kompliziert und die meisten Erben sind von der Trauerarbeit ohnehin voll vereinnahmt. Ein neutraler Testamentsvollstrecker, zum Beispiel ein Rechtsanwalt, ist in diesem Fall eine gute Unterstützung“, lautet Wolfgang Böhs Erfahrung.

Erben in München: Testamentsvollstrecker können helfen, alle wichtigen Angelegenheiten zu regeln

Jetzt zu den Nachteilen der Testamentsvollstreckung. Wenn ein Testamentsvollstrecker aus dem Kreise der Erben eingesetzt wird (zum Beispiel der älteste Sohn bei drei erbenden Kindern), führe das meistens dazu, dass sich die anderen Kinder zurückgesetzt fühlen. „Es gibt auch bei einer neutralen Testamentsvollstreckung immer wieder Probleme. Denn es handelt sich um ein bezahltes Amt. Die Testamentsvollstreckervergütung schmälert den Nachlass und die familiären Erben haben keinen Zugriff auf den Nachlass und sind auf den Testamentsvollstrecker angewiesen“, erklärt Böh.

Er rät: „In allen Konstellationen sollten sich Testamentsverfasser über eine solche Testamentsvollstreckung Gedanken machen, auch über die sogenannte Dauertestamentsvollstreckung – eine auf beispielsweise mehrere Jahre angelegte Nachlassverwaltung, die sich in bestimmten Konstellationen (zum Beispiel minderjährige Kinder als Erben) als nützlich erweist.“

Rubriklistenbild: © IMAGO / Rolf Poss