Todesfall nach Wintereinbruch in München: Polizei sucht Zeugen

Von: Lukas Schierlinger

Nach einem fatalen Sturz in München hat eine Frau ihr Leben verloren. Jetzt bittet die Polizei Augenzeugen, sich umgehend zu melden.

München – Der zurückliegende Winter-Einbruch in München hat ein Todesopfer gefordert – zumindest indirekt. Am Mittwochmorgen (7. Dezember) war eine 81-jährige Fußgängerin auf der Friedrichshafener Straße im Stadtteil Aubing unterwegs.

Auf „eisglattem Untergrund“: Frau aus München rutscht aus und kommt zu Fall

„Nach aktuellem Ermittlungsstand ist sie hier aufgrund von eisglattem Untergrund ausgerutscht und gestürzt“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Infolge des Sturzes wurde die Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im winterlichen München ist eine Frau ausgerutscht und fatal gestürzt (Symbolbild). © imago stock&people

Inzwischen sei die 81-Jährige an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben, informieren die Ermittler. Genauere Hintergründe zu dem fatalen Sturz wollen nun die Experten der Münchner Verkehrspolizei herausfinden.

Todesfall nach Wintereinbruch in München: Wer kann Hinweise geben?

In Bezug auf den Sturz der 81-Jährigen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: „Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen in der Friedrichshafener Straße auf Höhe Haus-Nr. 29 zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.“

Unterdessen haben nach den heftigen Schneefällen Debatten begonnen. Vielerorts hagelte es Beschwerden über den Winterdienst. Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) musste sich Kritik anhören, nachdem tagelang fast nichts mehr ging.

