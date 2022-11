Tödlicher Unfall: Münchner (65) stürzt ins Gleis – und direkt vor die S-Bahn

Von: Nadja Hoffmann

Hier passierte es: Zu dem Unglück kam es am Rosenheimer Platz. © SIGI JANTZ

Für Stunden musste in der Nacht zu Sonntag die Stammstrecke gesperrt werden. Ein Mann war ins Gleisbett gestürzt und später seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

München – Nach der Sichtung der Videoaufnahmen muss die Polizei davon ausgehen, dass es am Rosenheimer Platz in München zu einem schrecklichen Unfall gekommen ist. Ein Unfall, den ein Münchner mit dem Leben bezahlen musste. Wie es vonseiten des Präsidiums heißt, ist der 65-Jährige in der Nacht zu Sonntag ins S-Bahn-Gleis gestürzt. Tragischerweise um 2.08 Uhr in dem Moment, als der nächste Zug am Bahnhof Rosenheimer Platz ankam. Die S3 wurde von einem 52-jährigen Triebfahrzeugführer gefahren.

„Es kam zur Kollision, bei der der Mann lebensgefährlich verletzt worden ist“, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann konnte trotz seiner schweren Verletzungen vor Ort stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort konnten die Ärzte das Leben des 65-Jährigen aber nicht mehr retten. Er erlag seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall in München: Zweistündige Sperrung

Wie es zu der Tragödie kommen konnte, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Etwa, ob der Mann bei dem Unfall, zu dem es mitten in der Nacht gekommen war, unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat. Laut der Polizei sei auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras zu sehen, wie der 65-Jährige, die alleine unterwegs war, zunächst das Gleichgewicht verloren hat und dann rückwärts in das Gleis gefallen ist.

Der Bahnsteig wurde für den folgenden Einsatz abgesperrt, der Verkehr auf der Stammstrecke angehalten. Knapp 100 Minuten ging dort nichts mehr voran. Der Triebfahrzeugführer musste vor Ort psychologisch betreut werden.

Das Unfallopfer war Münchner

Der Polizei blieb am Sonntag die traurige Aufgabe, die Angehörigen des Mannes in Sachsen über die Geschehnisse in der Nacht zuvor zu informieren. Der 65-Jährige selbst hatte seinen Wohnsitz in München.

