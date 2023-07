Mann (21) fährt über Rot, schleudert mit Auto in Tram-Haltestelle – 18-Jähriger kommt ums Leben

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Ein 21-Jähriger hat auf Flucht vor der Polizei einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Auf einer Kreuzung krachte er in ein Auto und schleuderte in eine Haltestelle. Ein Mensch starb, weitere wurden verletzt.

München - Bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 9. Juli, ist ein junger Mann ums Leben gekommen und sind mehrere Personen verletzt worden. Verursacher war ein 21-Jähriger, der vor der Polizei flüchtete, beim Überfahren einer Kreuzung bei Rot mit einem anderen Pkw zusammenstieß und dadurch in eine Tram-Haltestelle schleuderte. Das teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit.

Tödlicher Unfall in München: 21-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht mit Auto zusammen

Gegen 0:30 Uhr wurde eine zivile Streife der Polizeiinspektion 12 wurde auf das Fehlverhalten eines Renault Clio aufmerksam. Der 21-jährige Fahrer des Fahrzeugs, der seinen Wohnsitz in Sinsheim (Baden-Württemberg) hat, sollte im Bereich der Dachauer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten signalisierten dem Fahrer, anzuhalten. Der Pkw fuhr daraufhin zwischen der Maßmannstraße und der Lothstraße rechts ran. Doch als die Beifahrerin ausstieg, beschleunigte der Fahrer plötzlich stark und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr rasant stadtauswärts die Dachauer Straße entlang.

Der 21-Jährige flüchtete nachts vor der Polizei. Durch sein Verhalten kam an der Dachauer Straße in München ein 18-Jähriger ums Leben. © Berufsfeuerwehr München

An der Kreuzung Dachauer Straße/Schwere-Reiter-Straße missachtete der flüchtige Fahrer das für ihn geltende Rotlicht und versuchte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Dieser wurde im Frontbereich stark beschädigt und die drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Vermutlich führte der Aufprall dazu, dass der Renault des 21-Jährigen in den Bereich der Trambahnhaltestelle Leonrodplatz geschleudert wurde.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Aufprall an Tram-Haltestelle: 18-Jähriger stirbt, weitere Personen verletzt

Die Kollision mit der Trambahnhaltestelle hatte schwerwiegende Konsequenzen. Ein 18-jähriger Fußgänger aus München erlitt schwere Verletzungen im Beinbereich, während ein weiterer 18-Jähriger, der ebenfalls an der Haltestelle wartete, tödlich verletzt wurde. Zudem erlitt ein 16-jähriger Passant aus München leichte Kopfverletzungen durch umherfliegende Fahrzeugteile.

Der 21-jährige Fahrer des Renault Clio wurde mit einer Schürfwunde am Ellenbogen und Schmerzen im Beckenbereich in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Haftfrage wird er einem Richter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen, auch um den genauen Grund der Flucht zu klären. Dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge besitzt der 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf merkur.de/muenchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.