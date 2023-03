„Akut unterversorgt“: Junge Münchnerin lässt offenbar ihren Säugling in Wohnung sterben

Von: Nadja Hoffmann, Klaus-Maria Mehr, Lucas Sauter-Orengo

Wie die Polizei München bestätigt, wird in einem Tötungsdelikt in Gern ermittelt. Dort wurde ein nur wenige Tage alter Säugling tot aufgefunden.

Update, 11.35 Uhr: Nach aktuellen Informationen der Polizei München ist die Frau polizeibekannt. Gegen sie wurde schon wegen Drogendelikten, Diebstahl und Körperverletzung ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 23-jährige Münchnerin ihr Kind unbemerkt in ihrer Wohnung geboren.

23-jährige Münchnerin bringt Kind wohl alleine zur Welt – eine Woche später ist es tot

Etwa eine Woche später, am Dienstag (28. März), rief sie gegen 10.15 Uhr die Rettungsleitstelle an. Ihr neugeborenes Kind würde nicht mehr atmen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlag durch Unterlassen. Die Obduktion des Säuglings habe Anhaltspunkte für eine „akute Unterversorgung des Säuglings“ ergeben. Die Frau wurde auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsreferats vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Erstmeldung, 10.33 Uhr: München – Schreckliches Delikt in Gern: Die Polizei München ermittelt seit Dienstag (28. März) in einem Tötungsdelikt an einem erst wenige Tage alten Säugling. Wie die Beamten gegenüber unserer Redaktion erklären, handelt es sich um einen acht Tage alten Jungen, die 23-jährige Mutter sei allein und habe selbst den Rettungsdienst gerufen. Wie Polizeisprecher Jakob Siebentritt sagt, wird wegen Totschlags durch Unterlassung ermittelt. Demnach war der Säugling akut unterversorgt.

