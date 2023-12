Tolle Nachrichten für Fans: „Harry Potter: Die Ausstellung“ kommt nach München

Von: Felix Herz

Die magischen Welten von Harry Potter erwecken München zum Leben. Eine interaktive Ausstellung öffnet im Mai 2024 ihre Türen. © SKATA / IMAGO

Von Originalkostümen bis hin zu authentischen Requisiten, die Ausstellung verspricht einen tiefen Einblick in das Zauberuniversum von J. K. Rowling.

München – Die zauberhaften Universen von Harry Potter erreichen im Frühsommer Deutschland. Semmel Concerts kündigte am Dienstag, 12. Dezember, an, dass am 10. Mai 2024 eine interaktive Ausstellung in München eröffnet wird. Die Ausstellung soll den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Filme des magischen Universums ermöglichen. Diese basieren auf den Bestsellern von J. K. Rowling.

Originalkostüme und Film-Requisiten: Besucher können in die „Harry Potter“-Welt eintauchen

Von Originalkostümen bis hin zu authentischen Requisiten wird den Besuchern alles zum Greifen nahe präsentiert. Das versichern die Veranstalter. Auch Kostüme, Requisiten und Bilder aus der Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sind zu sehen.

Laut Semmel Concerts feierte „Harry Potter: Die Ausstellung“ im Februar 2022 in Philadelphia, USA, ihre Weltpremiere. Nach Stationen der Zauberwelt von Warner Bros. Discovery in Städten wie New York, Barcelona oder Macao, soll München der erste deutsche Standort sein. Der Ticketverkauf für die Ausstellung in der Kleinen Olympiahalle beginnt am Freitag um 10.00 Uhr.

Weitere „Harry Potter“-Ausstellung derzeit in Köln

Bis zum 2. Juni 2024 ist in Köln die Ausstellung „Harry Potter - Visions of Magic“ zu sehen. Die Schöpfer versprechen ein interaktives Kunstereignis mit atmosphärischen Licht- und Toninstallationen sowie dreidimensionalen Modellen.

