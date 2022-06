Sechs Meter großer Orca: Riesige Skulptur begrüßt die Tollwood-Besucher

Von: Christoph Gschoßmann

Tollwood: Wal als Müll-Mahnmal schmückt den Eingang. © ACHIM FRANK SCHMIDT

Eine der künstlerischen Hauptattraktionen des Tollwood-Festivals 2022 ist eine tonnenschwere Orca-Skulptur. Sie hat eine mahnende Funktion.

München - Beim Tollwood in München geht es nicht nur um Shoppen, Schlemmen und Spazieren: Jedes Jahr werden auch Themen rund ums Thema Nachhaltigkeit tangiert. Das ist in diesem Jahr nicht anders - das Motto des Festivals ist „Klar zur Wende“.

München: Tollwood-Besucher werden von riesiger Orca-Sculptur begrüßt

Jeder Tollwood-Besucher wird heuer von einer Skulptur begrüßt, die dies repräsentiert: Es ist ein riesiger, sechs Meter großer, von Müll umgebener Orca mit dem Titel „Balance“. Am Mittwochmorgen wurde die zwei Tonnen schwere Statue angeliefert.

Der Orca, der symbolisch zum Kampf gegen die Umweltverschmutzung einen alten Autoreifen balanciert, wurde vom ungarischen Künstler Gábor Miklós Szöke geschaffen bildet die Hauptattraktion unter den diesjährigen Kunstinstallationen des Sommer-Festivals. Die Message ist klar: Der Mensch muss besser mit seinem Müll umgehen, sonst versinkt er irgendwann in ihm.

München: Tollwood-Festival startet Mitte Juni und dauert einen Monat – sogar Johnny Depp ist mit dabei

„The Balance“ steht direkt am Eingang des Festivalgeländes, ist also kaum zu übersehen. Das Tollwood steigt vom 16. Juni bis 17. Juli in München im Olympiapark. Stargast ist unter anderem Johnny Depp.

Kultur und Kunst, aber auch gutes Essen, Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Das alles macht das Tollwood aus. Jetzt startet das Festival wieder – und es sind einige besondere Projekte geplant. (cg)