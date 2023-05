Konzerte, Kunst und Kulinarik: das Tollwood Sommerfestival

Nico Santos – Gänsehaut pur. © lukeandsimon

Von 16. Juni bis 16. Juli herrscht buntes Treiben im Olympiapark Süd: internationale und nationale Stars in der Musik-Arena, Bio-Gastronomie aus aller Welt, Theater und mehr.

Tollwood Sommerfestival: Bühne frei – für Musik aus aller Welt

In der Tollwood Musik-Arena treffen lebende Legenden auf angesagte Newcomer*innen. Von 16. Juni bis 16. Juli bringen die Acts große Emotionen und Feierlaune auf das Tollwood Sommerfestival: Mit dabei sind TikTok-Sensation Ayliva, „Tiger“ Tom Jones, Nico Santos, Blues-Rockerin Beth Hart und Blues-Gitarrist Joe Bonamassa. Ein weiteres Highlight ist das Konzert von Placebo am 20. Juni: Die Alternative-Rock-Band aus Großbritannien verspricht Mitsing-Garantie. Bei der Techno-Marching-Band MEUTE trifft Blasmusik auf Techno-Beats – und Jacob Collier bringt seinen mehrfach Grammy-prämierten Sound in die Tollwood Musik-Arena. Exklusiv auf Tollwood ist Konstantin Weckers Filmmusik-Gala – mit dem „Soundtrack meines Lebens“ präsentiert er sich als Filmmusiker, begleitet vom Orchester der Bayerischen Philharmonie unter Leitung von Marc Mast.

Große Eröffnungsshow des Tollwood Sommerfestivals

Am ersten Wochenende lädt das Tollwood Sommerfestival zum Staunen ein: Bilder, die Drohnen in den Nachthimmel malen, erzählen eine Geschichte von Wasser und Leben. Mit musikalischer Begleitung zeichnen sie eine klare Botschaft: Die Ressource Wasser muss geschätzt und geschützt werden – denn Wasser ist pures Leben.

Blick von oben – das Festival, ein kleiner Kosmos. © Anton Brandl

Musik von hier und aus aller Welt

Sie sind die Musik-Arena-Acts von morgen: Im Hacker-Pschorr Brettl, im Andechser Zelt und in der FassBar spielen Bands aus nahezu allen Genres bei freiem Eintritt. Hier ist etwas für alle dabei – ob Pop oder Indie, waschechter Rock oder gute bayerische Melodien bis hin zu Ska. Tanzlust und Party garantiert!

Lassen Sie es sich beim Tollwood Sommerfestival schmecken

Flanieren und Genießen: Dafür steht der „Markt der Ideen“ auf Tollwood. Kreative Deko-Elemente, Upcycling in allen Facetten und Außergewöhnliches – auf dem „Markt der Ideen“ lässt es sich gut stöbern und staunen. Und im Kunsthandwerksdorf machen Kunsthandwerker*innen altes Handwerk erlebbar. Zum Genießen lädt außerdem die biozertifizierte Gastronomie auf Tollwood ein.

Eine magische Installation zum Träumen: Museum of the Moon. © Philippe-Constant

Tollwood: ein magischer Ort, an dem Begeisterung grenzenlos ist

Kunst, Kultur und Artistik gehören zu Tollwood wie Musik zum Festival. Im Amphitheater lädt die Compagnie Paris Bénarès mit „Chevâl“ zum Träumen ein. Hier treffen ein Pferd auf eine Tänzerin, Poesie auf Humor, eine Fabel auf eine Bühne. Wortwörtlich eintauchen können Besucher*innen in ein Gemälde – anhand einer Virtual Reality-Inszenierung. Den Zauber aufs Festivalgelände bringen außergewöhnliche und magische Walk-Acts und Tollwood holt in einer fantastischen Installation den Mond vom Himmel. Gemäß der Tollwood Devise „Kultur für alle“ gilt auch hier: Eintritt frei!

Kostenloses Kinderprogramm und Barfußpfad für die kleinen Tollwood-Fans. © B.Wackerbauer

Cooles Programm für junge Tollwood-Fans

Auf dem Tollwood Sommerfestival kommen Gäste jeden Alters auf ihre Kosten. Kinder und Jugendliche erwartet ein cooles und abwechslungsreiches Workshop-Programm. Bei freiem Eintritt wachsen sie über sich hinaus – die Auswahl ist groß: Ob musikalisch, künstlerisch oder passend zum Motto Wasser – spannende Unterhaltung für die kleinen und jungen Tollwood-Fans.

Wasserschutz ist Klimaschutz beim Tollwood Sommerfestival

„Wasser – pures Leben“ – das Motto des diesjährigen Tollwood Sommerfestivals ist überall auf dem Festivalgelände erlebbar. Die Kunstinstallationen und Aktionen auf dem Sommerfestival sind ein eindringlicher Appell an uns alle, die Natur und auch unseren Umgang mit der lebensspendenden Ressource Wasser wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Das komplette Festivalprogramm finden Sie unter www.tollwood.de.

