Nach langer Vermisstensuche: Münchner tot im Wald gefunden

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Ein Münchner, der Mitte Januar seine Wohnung in Schwabing verlassen hatte, wurde inzwischen tot aufgefunden.

Update vom 29. Januar, 12.20 Uhr: In einer Pressemeldung vom Sonntag, 29. Januar, informiert die Münchner Polizei über den Vermisstenfall aus Schwabing. Die Suche nach dem 39-Jährigen hat ein trauriges Ende: Er wurde am Samstag, 28. Januar, gegen 12.30 Uhr tot aufgefunden. Laut Polizei befand er sich in einem Waldstück nahe seiner Wohnadresse. Zu weiteren Hintergründen liegen keine Informationen vor. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Erstmeldung vom 20. Januar: München - Seit Donnerstag, dem 12. Januar, wird ein 39-jähriger Mann in München gesucht. Die Ehefrau meldete ihn am Freitag, 13. Januar, als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, habe er am Donnerstag gegen 13:00 Uhr die gemeinsame Wohnung verlassen, um an die frische Luft zu gehen. Seit diesem Zeitpunkt ist er verschwunden. Sein Mobiltelefon ließ er zu Hause. Der 39-Jährige könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

München: Mann aus Schwabing vermisst - er könnte sich in einer hilflosen Situation befinden

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.