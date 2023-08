Harry Kane und der FC Bayern: Neue, völlig absurde Gerüchte zum Finale der Transfer-Posse

Teilen

Harry Kane, der in Lederhose das Leben in München genießt. So stellt sich die Künstliche Intelligenz die Zukunft des Superstars vor. © Nicolas Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Über Wochen erstreckt sich die Transfer-Posse um Harry Kane und den FC Bayern. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl enthüllt Gerüchte, die ihm ein Insider zugetragen hat.

Hätte ausgerechnet Alfons Schuhbeck den Harry-Kane-Deal fast noch zum Platzen gebracht? Ein Transferinsider hat tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl brisante Informationen zugespielt. Demnach habe sich der Starkoch geweigert, in der Kantine des FC Bayern schon frühmorgens Baked Beans, britische Würstchen und Spiegelei zu servieren. Kane habe seine Wechselzusage jedoch an die Verfügbarkeit eines traditionellen Frühstücks geknüpft, heißt es. „Isn‘t he in jail anyway“, soll der stolze Engländer über Schuhbeck gelästert haben (Zu Deutsch: „Ist der nicht ohnehin im Gefängnis?“).

Es wäre das nächste absurde Detail einer an kuriosen Wendungen nicht armen Wechsel-Posse.

Harry Kane und der FC Bayern: Kuriose Momente auf der Zielgeraden

Kane sollen, so der Transferinsider weiter, zudem erhebliche Zweifel gekommen sein, ob ein dauerhaftes Leben im Freistaat tatsächlich erstrebenswert sei. Einige Social-Media-Auftritte des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hätten den 30-Jährigen nachhaltig verstört. „I thought our king was crazy. But this man?“, soll Kane bei einem Gespräch mit seinem Berater-Team entfahren sein. (Zu Deutsch: „Ich dachte, unser König wäre verrückt. Aber dieser Mann ...“).

Am Freitag kursierte das Gerücht, Kanes bisheriger Arbeitgeber (Tottenham Hotspur) habe seinem wechselwilligen Stürmer die Flugerlaubnis verweigert. Hektisch habe die Entourage des Fußball-Stars daraufhin begonnen, alternative Verbindungen nach München zu erforschen. Kurz bevor die Reisegruppe Richtung Dover davonbrauste, um mit der Autofähre nach Calais überzusetzen, habe Kane selbst die Pläne wieder verworfen. In Calais sei jedoch bereits ein Taxi für die knapp 1000 Kilometer lange Fahrt nach München bereitgestanden.

Transferinsider spielt Flaucherfranzl Infos zu: Hoeneß kurz vor Kane-Veto?

Auf der Zielgeraden soll dann auch noch Uli Hoeneß über ein Last-Minute-Veto nachgedacht haben. „Des is‘ eine absolute Sauerey, was der Herri Keyn da aufgeführt hat“, habe der FC-Bayern-Patron laut Transferinsider gewütet. Zweifel und Zorn habe Kanes nicht zu entschuldigender Aussetzer gesät, den dieser sich bei einem Videotelefonat mit Hoeneß geleistet habe. „This is the lake, where one of your kings drowned, right“ (Zu Deutsch: „Das ist der See, in dem einer eurer Könige ertrunken ist, richtig?“), habe der Angreifer in Bezug auf den Tegernsee wissen wollen. Hoeneß soll außer sich gewesen sein.

Im Sinne des Vereins habe die Klublegende seine Bedenken jedoch beiseite geräumt, munkelt der Transferinsider. Nicht ohne dem englischen Weltklasse-Stürmer klare Botschaften mitzugeben: „Mia san Mia, der Ludwig ist im Starnberger See ertrunken. Und beim FC Bayern gibt’s Rostbratwurst, my friend.“

*Diese Bilder wurden mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung der Bilder: Art Director Nicolas Bruckmann.

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de.