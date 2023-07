Coldplay verlängert Mammut-Tournee: Hohe Nachfrage nach Tickets – nächstes Zuckerl für Münchner Fans

Von: Lukas Schierlinger

Coldplay kommt im Jahr 2024 für mehrere Shows nach München. Die Briten haben ihre bereits laufende Welt-Tournee spontan verlängert.

Update 25. Juli, 14.44 Uhr: Der offizielle Vorverkauf auf mehreren Portalen läuft erst so langsam an. Eingefleischte Fans konnten sich vorab schon auf coldplay.com registrieren (siehe Ursprungsmeldung). Doch bereits jetzt ist klar: Die angekündigten Shows reichen nicht, um die Nachfrage der europäischen Fans zu bedienen.

Heute hat Coldplay über den offiziellen Instagram-Kanal der Band weitere Zusatzkonzerte angekündigt. Und auch Fans aus München dürfen sich freuen. Am 18. August 2024 soll ein weiterer Auftritt der Briten im Olympiastadion stattfinden. Damit kommt die Band um Frontmann Chris Martin im nächsten Sommer für insgesamt drei Konzerte in die Landeshauptstadt.

Coldplay spielt 2024 Doppel-Konzert in München: Vorverkauf startet in Kürze

Ursprungsmeldung:

München – Die britische Band Coldplay gibt nächstes Jahr Konzerte in Düsseldorf, München und Wien. Im Juli 2024 stünden zwei Auftritte in Düsseldorf auf dem Programm, weitere Doppelshows würden ab Mitte August in München und in Wien folgen, hieß es am Donnerstag (20. Juli). Damit setzt die Band ihre im Winter 2022 begonnene „Music Of The Spheres World Tour“ fort.

Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren. Ihre Welt-Reise hatten die Musiker um Frontmann Chris Martin am 18. März 2022 begonnen. Bisher galt die Show in Bangkok (4. Februar 2024) als offizielles Ende nach insgesamt 133 Shows. Nun dürfen sich auch Münchner Fans über die Verlängerung der Tournee freuen.

Am 15. und 17. August 2024 tritt Coldplay im Olympiastadion auf. Schon am 28. Juli (10 Uhr) dieses Jahres beginnt der Vorverkauf. Fans, die sich eine Karte schnappen möchten, müssen wohl schnell sein. Tickets waren auch schon bei den vergangenen Gastspielen der Briten in der Isar-Metropole heiß begehrt. Auf coldplay.com können sich Interessierte für den Pre-Sale registrieren.

Bei München-Konzert holte Coldplay 19-Jährigen auf die Bühne

Beim Coldplay-Konzert im Jahr 2017 holte die Band den damals 19-jährigen Ferdinand auf die Bühne. Wie es war, die Musiker vor 65.000 Zuschauern im Olympiastadion am Piano zu begleiten, hat der junge Mann aus Nürnberg danach bereitwillig erzählt.

Der Münchner Konzert-Sommer hielt 2023 bereits einige Schmankerl bereit. Zuletzt rockte US-Superstar Pink im Olympiastadion. Ihr knallbunter Karneval hatte jedoch einen kleinen Wermutstropfen inklusive.