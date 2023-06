Einmal im Leben ein traumhaftes Dirndl von Trachten Angermaier tragen

Trachten Angermaier ist in diesem Jahr als exklusiver Trachtensponsor mit an Bord und stattet die tz-Wiesn-Madl 2023 aus

Teilen

Wer es beim tz-Wiesn-Madl unter die besten 12 Bewerberinnen schafft, darf sich über ein exklusives Traumdirndl von Trachten Angermaier freuen und nimmt an Fotoshootings sowie weiteren Aktionen teil. © Trachten Angermaier

Die tz sucht wieder die fescheste Münchnerin in Tracht – das Wiesn-Madl 2023. Wer es unter die Top 12 Finalistinnen schafft, wird mit einem Traum-Dirndl exklusiv von Trachten Angermaier ausgestattet.

Schon lange vor der Wiesn sehen wir sie überall in München: die großen Plakate mit wunderschönen Mädels im zauberhaften Dirndln von Trachten Angermaier. Diesen Traum kann sich dieses Jahr das tz-Wiesn-Madl erfüllen. Denn Trachten Angermaier stattet auch 2023 wieder die tz-Wiesn-Madln aus. Wer es unter die besten 12 Bewerberinnen schafft, darf sich über ein exklusives Traumdirndl freuen. Außerdem werden sie an professionellen Fotoshootings und weiteren Aktionen teilnehmen.

Vom 26.6.2023 bis zum 9.7.2023 können sich die Madln über www.tz.de/wiesnmadl bewerben.

Welche fesche Münchnerin es bis vor die große Experten-Jury schafft, entscheiden zunächst einmal Sie – die merkur und tz-Leserinnen und Leser. Vom 24. Juli bis 06. August und vom 07. bis 20. August 2023 haben Sie jeweils 14 Tage lang Zeit, online für Ihre Favoritin abzustimmen.

Die Top 25 Bewerberinnen werden am 23.8.2023 bekannt gegeben. Und dann wird es ernst. Denn unter den Juroren, die entscheiden, welche Madln in die nächste Runde kommen, sitzt kein Geringerer als Dr. Axel Munz, der Inhaber von Trachten Angermaier persönlich. Das hat natürlich gute Gründe, denn kaum jemand lebt und liebt Tracht so sehr und kennt sich besser mit Traumdirndln aus, als er.

Hier geht‘s zur Anmeldung

Wie werde ich tz-Wiesn-Madl?

Die tz sucht die hübschesten Münchnerinnen, die das Zeug zum neuen Wiesn-Madl haben. Mitmachen können alle Mädels ab 18 Jahren. Die Bewerberinnen sollten drei Bilder hochladen, am besten in Tracht, und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Vom 26.6. bis zum 09.7.2023 können sich die Madln über www.tz.de/wiesnmadl bewerben.

Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr ein Nissan Juke Ice im Wert von circa 24.000 Euro, großzügig zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern.

Die zwölf Finalistinnen werden mit einem Dirndl von Trachten Angermaier ausgestattet, die Top 3 Finalistinnen erhalten einen Wertgutschein von Trachten Angermaier (1. Platz 500 €, 2. Platz 300 €, 3. Platz 100 €).

Das große voting zum tz-Wiesn-Madl 2023 geht vom 24.7. bis 06. August und vom 07. bis 20. August 2023. Abstimmen kann dabei jeder online auf www.tz.de/wiesnmadl.

Die von den Lesern gewählten Top 25 dürfen sich am 28. August in der Trachten Angermaier Filiale Landsberger Straße 101-103 vor der Jury beweisen. Zu den Juroren gehören tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger, Markus Knall (Online Chefredakteur) und Trachten-Experte Dr. Axel Munz, Chef von Trachten Angermaier.

An diesem Abend können sich fünf Kandidatinnen direkt ein Ticket ins Finale sichern.

Einmal im Leben ein traumhaftes Dirndl von Trachten Angermaier tragen

Angermaier gehört zu den Marktführern unter den Trachten-Herstellern. © Trachten Angermaier

Wer es unter die besten 12 tz-Wiesn-Madl-Bewerberinnen schafft, wird exklusiv von Trachten Angermaier ausgestattet. Einmal selbst so aussehen, wie die Models auf den Plakaten ...

Gerade die Trachtenmode von Angermaier gehört seit der Unternehmensgründung 1948 zu den Marktführern, die weit über Bayern hinaus bekannt und begehrt ist.

Bereits vor 25 Jahren kreierte das Münchner Familienunternehmen Komplettangebote, die mit attraktiven Preisen auch bei jungen Trachtenfans beliebt waren. Für internationales Aufsehen sorgten unkonventionelle und kreative Eigenmarken wie die WM-Dirndl, die opulente Linie ‚Harald Glööckler by Angermaier‘, die verspielte ‚Catherine Hummels by Angermaier‘ – Kollektion und die hippe ‚DP x Angermaier Kollektion‘, die in Zusammenarbeit mit dem trendigen Streetwear Label Distorted People entstanden ist.

Auf zu Trachten Angermaier

Leidenschaft für Trachtenmode seit 1948 – das Team von Trachten Angermaier © Trachten Angermaier

Dass moderne Trachtenmode auch „grün“ sein kann, zeigt die brandneue nachhaltige „Greenline x Barbara Meier Kollektion“, in Zusammenarbeit mit dem Topmodel Barbara Meier. Schon seit 2017 steht Trachten Angermaier für nachhaltige Verantwortung. Als erster Trachtenhersteller der Welt hat das Traditionshaus vor über sechs Jahren seine nachhaltige „Greenline“-Linie vorgestellt: die einzige Trachtenkollektion, bei der alle Teile 100 % ökotex zertifiziert sind. Eine klimaneutral zertifizierte Lederproduktion ist im Hause Angermaier ebenso selbstverständlich, wie viele rein pflanzlich gegerbte Lederhosen.

Zur nachhaltigen Trachten-Kollektion

Das teuerste Dirndl der Welt ... ... stammt von Trachten Angermaier. Das wertvolle Traumdirndl war mit 150.000 Swarovskisteinen besetzt. Über exklusive Luxus-Kreationen wie das „One Million Dollar-Dirndl“ oder das „Fussball-WM-Dirndl“, das sogar im Haus der Deutschen Geschichte ausgestellt ist, berichteten sogar Medien aus über 100 Ländern.

Kontakt

Trachten Angermaier München Stammhaus

Landsbergerstr. 101-103

80339 München

(direkt an der Donnersbergerbrücke)

Tel: 089/ 501 677

E-Mail: info@trachten-angermaier.de

Web: www.trachten-angermaier.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr