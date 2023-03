Riesen-Warnstreik in München: U-Bahn- und Tramverkehr wird komplett lahmgelegt, auch Busse betroffen

Von: Lukas Schierlinger

In München stehen am Donnerstag und Freitag große Teile des öffentlichen Nahverkehrs still. Verdi bestreikt U-Bahnen und die Tram.

Beschäftigte der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) sind am 2. und 3. März aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

U-Bahn und Tram werden laut Verdi komplett bestreikt; der Busverkehr ist partiell, der S-Bahn-Verkehr nicht betroffen.

Alle Infos zum Warnstreik in München fassen wir hier für Sie zusammen.

Update 28. Februar, 12.22 Uhr: Inzwischen hat auch die MVG auf die Verdi-Ankündigung reagiert. Man erwarte „erhebliche Einschränkungen bei U-Bahn, Tram und Bus“, hieß es. Ein geregelter Betrieb werde erst wieder am Samstag möglich sein. Man plane aber, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten. Warnstreiks wird es auch in weiteren Teilen Deutschlands geben.

MVG zu angekündigtem Warnstreik in München: Betrieb aus Sicherheitsgründen zunächst eingestellt

Bei den U-Bahnen müsse der Linienbetrieb aus Sicherheitsgründen zunächst komplett eingestellt werden. Ob er später wieder aufgenommen werden könne, hänge davon ab, wie viel Personal trotz Warnstreiks zur Verfügung stehe. Bei den Bussen soll mit den privaten Kooperationspartnern ein ausgedünnter Takt angeboten werden.

Update 28. Februar, 11.38 Uhr: Er erwarte eine hohe Beteiligung, sagte Gewerkschaftssekretär Franz Schütz vor dem angekündigten Warnstreik (siehe Ursprungsmeldung). Der Frust bei den Mitarbeitern sei groß. In München gibt es laut Verdi einen eigenen Haustarifvertrag für Mitarbeiter der MVG, der schlechter sei als der Flächentarifvertrag für den ÖPNV. Die Gewerkschaft fordert hier eine Angleichung.

Mit dem Warnstreik am Donnerstag und Freitag verfolge man aber nicht nur dieses Ziel, sondern fordere auch von der Politik die notwendige Finanzierung des ÖPNV. Die Gewerkschaft sieht hier massive Defizite, die beseitigt werden müssten, wenn die Verkehrswende gelingen soll.

Auch in anderen bayerischen Städten mit kommunalem Nahverkehr könnte es am Freitag zu Aktionen kommen. Zur Frage, ob am Freitag auch bundesweit Warnstreiks geplant sind, verwies Verdi Deutschland auf eine Pressekonferenz um 13 Uhr.

Warnstreik in München: U-Bahn, Bus und Tram betroffen, S-Bahn fährt regulär

Ursprungsmeldung:

München - In München sollen am Donnerstag (2. März) und Freitag (3. März) keine U-Bahnen, Trambahnen und nur ein Teil der Busse fahren. Die Gewerkschaft Verdi kündigte den Warnstreik am Dienstag an. Vom Betriebsbeginn am Donnerstag bis zum Betriebsschluss am Freitag seien alle Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaft fordert für Beschäftigte unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt für Beschäftige im öffentlichen Dienst; bislang konnte mit der Arbeitgeberseite noch keine Einigung erzielt werden. Den Warnstreik am Donnerstag und Freitag hatte Verdi gemeinsam mit Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen sind die Münchner S-Bahnen, Betreiber ist die Deutsche Bahn. Auch ein Teil der Busse wird laut Verdi nicht bestreikt, sie werden durch private Anbieter bedient. Darunter fallen auch explizit Schulbusse. (dpa/lks)