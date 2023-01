Tram-Nordtangente in München: Bei der Trasse nach Johanneskirchen ist nun Zug drin - MVG stellt Bauantrag

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Tram nach Johanneskirchen verläuft über die Cosimastraße bis zum S-Bahnhof. © MVG

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat den Bauantrag für die Tram nach Johanneskirchen eingereicht. Damit nimmt ein Abschnitt der Nordtangente eine weitere Hürde.

München - Jetzt ist Zug drin: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat den Bauantrag für die neue Tram nach Johanneskirchen eingereicht. Die Trasse ist Teil der Tram-Nordtangente. Die Regierung von Oberbayern (ROB) bearbeitet nun den Planfeststellungsantrag. Die Strecke zum S-Bahn-Halt Johanneskirchen soll nach aktuellem Planungsstand in den Jahren 2024 bis 2025 gebaut und möglichst zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 in Betrieb genommen werden. Mit ersten Arbeiten soll den Verkehrsbetrieben zufolge bereits in diesem Jahr begonnen werden.

Tram-Nordtangente in München: Trasse nach Johanneskirchen läuft über St. Emmeram zur S-Bahn

Der Start des Genehmigungsverfahrens markiert den nächsten Meilenstein auf dem Weg zu der etwa einen Kilometer langen Straßenbahn-Neubaustrecke, die an der Regina-Ullmann-Straße von der Strecke nach St. Emmeram abzweigen und den S-Bahnhof Johanneskirchen anbinden soll.



Laut MVG ist sie ein wichtiger Baustein für die Tram-Nordtangente, die auch die Strecken vom Elisabethplatz zur Tivolistraße mit Abzweig zur Münchner Freiheit umfasst. Durch diesen vergleichsweise kurzen Neubauabschnitt erhoffen sich die Verkehrsbetriebe eine deutlich bessere Anbindung der nordöstlichen Stadtteile und künftig auch Schwabings an die Flughafen-S-Bahn. Zudem soll durch eine neue, kombinierte Haltestelle für Tram und Bus in Johanneskirchen das Umsteigen zu den Buslinien und zur S-Bahn deutlich erleichtert.



Tram-Nordtangente in München: Bei den übrigen Abschnitten gibt es noch Klärungsbedarf

Die übrigen Abschnitte der Tram-Nordtangente sind noch in Planung, die Trasse über die Leopoldstraße wird überarbeitet, weil die Tram nun doch eine eigene Trasse unabhängig vom Autoverkehr erhalten soll. Unklar ist auch noch, ob die Nordtangente auf 800 Metern den Englischen Garten queren kann.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Ich freue mich, dass wir die Tram-Nordtangente ein großes Stück voranbringen. Mit der Anbindung des S-Bahnhofs Johanneskirchen wird insbesondere die öffentliche Erreichbarkeit des Flughafens aus dem Nordosten Münchens verbessert.“