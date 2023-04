Trambahn in München entgleist: Großeinsatz und erhebliche Behinderungen im Stadtzentrum

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Nahe des Sendlinger Tors ist am Mittwoch eine Trambahn entgleist (Symbolbild). © imago/Ralph Peters

In München ist am Mittwochabend eine Trambahn entgleist. Die Folge waren erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Update 19. April, 18.29 Uhr: Gute Nachrichten, die die Feuerwehr München via Twitter verbreitet: „Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt“. Die MVG warnt über ihren Ticker bereits vor „erheblichen Behinderungen“, die der derzeit laufende Einsatz nach sich ziehen dürfte. Die Unfallstelle liegt nicht weit entfernt vom Sendlinger Tor, wo gleich mehrere Tramlinien verkehren.

Trambahn in München entgleist: Großeinsatz läuft

Ursprungsmeldung:

München – Am frühen Mittwochabend (19. April) ist in München eine Trambahn entgleist. „Im Bereich der Landwehr- und Sonnenstraße“, wie die Feuerwehr in einer Erstinformation gegen 18.15 Uhr erklärte. Münchnern wird geraten, den Bereich großräumig zu umfahren. Vorerst kommt es zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“. Informationen über verletzte Personen lagen zunächst nicht vor.