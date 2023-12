Trambahnen in München fallen weiterhin aus: Mitarbeiter müssen Schienen per Hand freikratzen

Von: Leyla Yildiz

Die Trambahnen in München fahren noch immer nicht regulär. Der Grund: Das Schienennetz musste teilweise per Hand freigekratzt werden.

München – Der heftige Wintereinbruch am vergangenen Wochenende, 1. bis 3. Dezember, hat für weitreichende Einschränkungen in München gesorgt. Besonders der ÖPNV in der Isarmetropole sowie der Fern- und Regionalverkehr mit Zügen waren zeitweise komplett eingestellt. Nun, fast fünf Tage später, läuft ein Bruchteil wieder rund, allerdings noch nicht alles.

Das Fahren mit den Trambahnen in München ist für die Fahrgäste nach wie vor beschwerlich. Auch nach der vergangenen Nacht sitzt das Eis an vielen Stellen noch so fest auf den Gleisen, „dass es nur mit Handarbeit gelöst werden kann und die Trupps sich nur meterweise vorarbeiten können“. Dies gab die MVG am Mittwoch, 6. Dezember, in einer aktuellen Mitteilung bekannt. Das Tauwetter habe die Arbeit allerdings etwas erleichtert.

Trambahnen in München nach Wintereinbruch: 50 Mitarbeiter pro Schicht zum Enteisen unterwegs

Die Enteisungstrupps waren laut MVG mit jeweils 50 Mitarbeitern pro Schicht von 6 bis 23 Uhr unterwegs. Dabei mussten die Rillen enteist werden, damit die Räumfahrzeuge nicht entgleisen. Die Tramlinien 12, 16, 17, 18, 25, 27 und 28 sind aktuell (Stand 14.25 Uhr) noch außer Betrieb.

Einige Tramlinien haben den Betrieb allerdings auch schon wieder aufgenommen oder sollen im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen werden. Hier eine kurze Übersicht, welche Linien am Mittwoch, 6. Dezember, noch anlaufen werden:

Tram 19 und 20 fahren wieder auf dem gesamten Linienweg.

Der erste Abschnitt der Linien 21 ist zwischen dem Max-Weber-Platz und Westfriedhof frei und soll abschnittsweise Richtung St.-Veit-Straße erweitert werden.

Auch die Tram 37 beginnt mit ihrem Betrieb im Abschnitt Max-Weber-Platz und Effnerplatz und erweitert bis nach St. Emmeram.

Linien 12 und 28 folgen ebenfalls noch am Mittwoch.

Wintereinbruch in München: ÖPNV läuft unregelmäßig – U-Bahnen, Tram und Busse betroffen

Neben dem Tramverkehr waren auch die U-Bahnen und die Busse betroffen. Der Betrieb läuft zwar wieder, allerdings kommt es noch zu Störungen. Zum Beispiel sollen erst am Donnerstag, 7. Dezember, wieder Busse mit Anhängern eingesetzt werden. Grund für die Unregelmäßigkeiten bei den U-Bahnen sind Verspätungen der Fahrer und Mitarbeiter, die nicht immer am U-Bahnbetriebshof in Fröttmanning pünktlich angekommen sind. Dieser liegt an der Oberfläche und war laut MVG zeitweise nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar. Zudem erlitten ältere U-Bahnen wegen der Witterung Schäden. Das komme allerdings jedes Jahr vor. (ly)

