„Coffee with a Cop“: Münchner können mit der Polizei Kaffee trinken und tratschen

Von: Elisa Buhrke

Das erste „Coffee with a Cop“ fand am Donnerstag an der Münchner Freiheit statt. © Polizeipräsidium München

Bei „Coffee with a Cop“ können sich Bürger in Ruhe mit der Münchner Polizei austauschen. Das erste Treffen fand an der Münchner Freiheit statt – trotz schlechten Wetters.

München - Kaffee trinken mit Polizisten: Auf dem Wochenmarkt an der Münchner Freiheit fand am Donnerstag, 11. Mai, das erste „Coffee with a Cop“ statt. Die bayernweite Kampagne soll einen Draht zwischen Bürgern und der Polizei herstellen. In der Regel begegnen die Münchner ihr sonst nur bei Verkehrskontrollen, im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, Ordnungsstörungen oder bei Straftaten.

Die Aktion soll Gelegenheit bieten, ungezwungene und lockere Gespräche mit der Polizei München zu führen. Sie will Polizei zum „Anfassen“ sein, mit der man gerne in Kontakt tritt.

Kaffee trinken mit Polizisten: Nächste Aktion im Juli geplant

Die Auftaktaktion am Donnerstag musste wegen des schlechten Wetters verkürzt werden. Von 10 bis 16.30 Uhr war es dennoch möglich, sich bei einer Tasse Kaffee oder einem anderen Heißgetränk mit Beamten der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) und der Werbestelle auszutauschen. Laut Polizeiangaben kamen zahlreiche Besucher.

Der Vizepräsident der Münchner Polizei, Michael Dibowski, sagte: „Mit Aktionen wie „Coffee with a Cop“ unterstreichen wir, wie wichtig uns der persönliche Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung für ein sicheres und vertrauensvolles Miteinander ist.“ Im weiteren Jahresverlauf sind bayernweit noch über 20 ähnlicher Aktionen geplant. Das nächste „Coffee with a Cop“ in München findet am Sonntag, 23. Juli, im Rahmen der Feier zum 40-jährigen Bestehen des Westparks statt.

