Trauer um Bier-Baron: Jobst Kayser-Eichberg stirbt mit 82 Jahren an schwerer Krankheit

Von: Nina Bautz

Jobst Kayser-Eichberg im Sudhaus der Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Brauerei © picture alliance/dpa

Der Münchner Unternehmer und Bier-Baron Jobst Kayser-Eichberg ist mit 82 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der ehemalige Chef der Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Brauerei hinterlässt ein Bier-Imperium.

Der promovierte Jurist aus Oberstdorf heiratete einst in die Sedlmayr-Dynastie ein, der die Spatenbrauerei ursprünglich gehörte. Ab 1994 stieg er zum geschäftsführenden, persönlich haftenden Gesellschafter auf. Unter ihm kamen Teile der Stuttgarter Dinkelacker-Schwabenbräu AG dazu, später Löwenbräu. 2003 dann wurde das Brauereigeschäft an den Großkonzern Anheuser-Busch InBev verkauft.

Der unermüdliche Geschäftsmann Kayser-Eichberg war Mitglied des Stiftungsrates der Schörghuber Stiftung (unter anderem Bayerische Hausbau, Paulaner) und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der Brauerei-Immobiliensparte, der Sedlmayr Grund und Immobilien AG.



„Tief getroffen“: Unternehmen trauert um geschätzten Menschen

Anheuser-Busch InBev teilte am Montag (03.07.) mit, man sei „tief getroffen von der Nachricht“. Kayser-Eichberg habe „mit seinem großen Engagement für die Brauerei und seiner von allen geschätzten Arbeitsweise unser Unternehmen über Jahrzehnte geprägt.“

Das Unternehmen verliere „einen sehr geschätzten Menschen, der sich mit außergewöhnlichem hohen Engagement (...) unermüdlich für das Unternehmen einsetzte. Seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme“.

Münchner Gastronom verliert „einen sehr guten Freund“

Auch die Münchner Wegbegleiter behalten ihn in guter Erinnerung. „Er war der Gentleman unter den Brauern, hat immer sein Wort gehalten und war ein verlässlicher Partner“, erinnert sich Wiesn-Urgestein Wiggerl Hagn vom Löwenbräu-Zelt. „Er war nie laut, eher zurückhaltend. Die Familie war ihm wichtig“, erzählt Hagn weiter.

Gastronom Peter Schottenhamel hatte bis zuletzt mit ihm Kontakt. Er verliere „einen sehr guten Freund. Obwohl er sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand, lebte er ein ganz normales Leben. Er wusste, dass er sehr krank war und hat mit seinem Tod gerechnet.“ Den Angaben seiner Freunde nach hatte der vierfache Vater Herzprobleme und starb letztlich an Organversagen auf einer Palliativstation.

